Broen splitter Norge: – Forskjell i verdensbildet fra nord til sør

KVÆNENGEN (TV 2): En stengt bro i Kvænangen deler gjør at Norge er delt i to. En midlertidig løsning vil ikke komme på plass før om to uker, noe som får lokalpolitikere til å tenne på alle plugger.

Tirsdag ble broen som går over Badderelva i Kvænangen kommune ødelagt av flom. Det medfører at hovedfartsåren E6 er stengt, og for alle som bor nord for bruddområdet er eneste omkjøringsmulighet er gjennom Finland. Det er en omvei på 600 kilometer, noe som i praksis vil være umulig for mange.

– Hvis dette hadde skjedd sørpå er jeg ganske sikker på at vi ville hatt en nasjonal skandale på timen. Dessverre er det slik at når dette skjer langt fra regjeringskvartalene, så tror jeg at de på nordsiden at bruddområdene opplever at de står ganske alene. Det er ikke akseptabelt i det hele tatt, sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland.

Han satt i møte med kollega Bjørn Inge Mo fra Troms og Finnmark tirsdag, hvor situasjonen på E6 ble flittig diskutert.

– Vi kommer til å gi innspill til nasjonale myndigheter på at dette ikke er akseptabelt, og at det trengs å gjøre noe, sier Bjørn Inge Mo.

– Er det på tide å ta samferdsel på alvor i nord?

– Jeg føler at det tas en del på alvor, men det er langt igjen. Når andre deler av landet snakker om firefelts motorvei i hver retning, snakker vi om én vei. Og i enkelte perioder er ikke den ene veien fremkommelig, så det er forskjell i verdensbildet fra nord til sør, svarer Mo.

Kom som et sjokk

Statens vegvesen ble tatt på senga av meldingene om den ødelagte brua tirsdag. Broforvalter Frode Lyng Hansen beskriver situasjonen som et sjokk.

– Det var ikke registrert noe sted at dette var en risiko. Så det er et sjokk, absolutt, sier Lyng Hansen til TV 2 onsdag.

Han påpeker i likhet med flere at situasjonen illustrerer hvor utsatt man er oppe i nord, med Finland som eneste omkjøringsalternativ. Lyng Hansen bekrefter samtidig at det jobbes med å få på plass en midlertidig bro, men også dette vil ta tid.

– Om to uker håper vi at vi har den midlertidige broen oppe og går, og kan ta trafikken over broen igjen, sier broforvalteren.

Uakseptabelt

Begge fylkesrådslederne er tydelig på at den stengte broen får store konsekvenser for lokalsamfunn og næringsliv, så vel som kritiske funksjoner i samfunnet. At det vil ta to uker før en midlertidig løsning er på plass, får begge til å reagere.

– Ting kan skje, det kan være vær, det kan være flom. Men det er ikke akseptabelt at det tar så utrolig lang tid å få det opp og gå igjen, og det viser hvor utrolig sårbar vi er når det ikke finnes alternativer, sier Norvoll.

Han påpeker at det ikke er første gang noe slikt har skjedd, og mener det er på høy tid at samferdsel prioriteres i nord.

– Vi har flere sårbare strekninger i nord, og når en sånn situasjon oppstår er det rimelig håpløst, og vi fremstår rimelig alene.

Raser etter bro-bristen – mener Nord-Norge nedprioriteres

Må tenke kreativt

Heller ikke i Kvænengen er man imponert over at det vil ta to uker å løse det pressende problemet.

– Det er for lenge. Jeg håper inderlig at de klarer å løse det raskere enn som så. 14 dager blir altfor lenge å vente for oss, sier en oppgitt varaordfører Hanne Wiesner.

Enn så lenge har ikke innbyggerne i den lille kommunen så mye annet valg enn å vente. Det gjør varaordføreren bekymret for de sårbare innbyggerne.

– Folk skal til og fra jobb, vi er veldig hemmet. Vi har behov for å komme oss ut til pasienter med hjemmetjenesten, vi har alvorlig syke pasienter som må få stell og besøk, påpeker varaordføreren.

Hun påpeker samtidig at folk i Kvænengen er vant til stengte veier, om enn mer på vinteren enn om sommeren. Derfor tar lokalsamfunnet nå saken i egne hender, mens man venter på en permanent løsning.

– Vi har hevet oss rundt og ordnet med båttransport. De ansatte i hjemmepleien som bor på den ene siden av brua, har fått fraktet over medisiner og kan nå hjelpe pasientene på sin side. Så vi har ordnet og alle skal være trygg på at de er ivaretatt, forsikrer Wiesener.

Mens hun og sambygdingene venter på siste nytt om broen, har varaordføreren en tydelig oppfordring til politikerne:

– Jeg håper virkelig at noen får øynene opp, og jeg oppfordrer politikerne i nord til å ta oss på alvor og ikke glemme at de faktisk skal representere folket i nord.

TRANSPORTKOMITEE: Erling Sande (Sp) er leder i transportkomiteen på Stortinget Foto: Frode Sunde / TV 2

Varsler mer vedlikehold

Erling Sande (Sp), leder i transportkomiteen på Stortinget, er enig i at veinettet i Nord har blitt forsømt, og at det generelt er blitt satset for lite på vedlikehold av infrastruktur i distriktene.

Han mener man har vært mer «ivrig» på å byge store, nye prosjekter, fremfor å ta vare på eksisterende infrastruktur.

– Det er klart det har rammet den nordlige landsdelen, og andre deler av landet, som ikke har fått nytte av disse store vei-investeringene, sier Sande til TV 2, og fortsetter:

– Sånn at vi har en jobb å gjøre med å vedlikeholde de veiene vi har bedre.