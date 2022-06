2022 er blitt et betydelig tyngre år for nybilregistreringer, enn rekordåret 2021. Eterdønningene av covid-pandemien, chip-mangel og selvsagt krigen i Ukraina har vært med å bremse produksjonen og utleveringene av nye biler.

Nå er registreringstallene for mai nettopp blitt sluppet. De viser at trenden som har vært tydelig så langt i år, fortsetter.

I mai ble det nemlig registrert 11.537 nye personbiler. Hele 18 prosent færre enn samme måned i fjor.

I årets fem første måneder har antall førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge falt med 15,6 prosent sammenlignet med 2021.

Høyt elbilsalg

Så langt i år har til sammen 53.604 nye personbiler blitt registrert, mens drøyt 206.000 bruktbiler har skiftet eier, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Nybilsalget i Norge preges nå av både nye merker og modeller. Blant ti på topp-listen for mai, er det seks bilmodeller som ikke var på markedet for et år siden. Alle disse er elbiler, og det er det nordmenn flest vil ha.

Helt øverst på modell-oversikten for mai finner vi el-SUVen VW ID.4. Den ble det registrert 915 av i mai. Så er det et langt hopp ned til nummer to – som er BMW iX (487 registrerte).

Polestar 2, Volvo XC40 og Hyundai Ioniq 5 utgjør resten av Topp 5-lista.

Ved starten av året var optimismen stor

Hyundai har hatt en solid økning i 2021. Mye takket være elbilen Ioniq 5.

Neppe reprise på 2021

– Det er ingen tegn på at nybilsalget første halvår i 2022 blir som i fjor. Ved utgangen av juni i 2021 var det nesten 84.000 førstegangsregistrerte nye personbiler. Dit når vi neppe i år. Samtidig vet vi at når importørene og bilforhandlerne først får tilgang på biler, så blir det fart i registrerings- og utleveringstakten, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Det er altså ikke mangel på interesse som gjør at tallet er lavt. Flere modeller er det nå over ett års ventetid på.

Økt bruktbilsalg

Det er store ordrereserver hos mange importører og forhandlere. Mange har bestilt bil for lenge siden, men må vente på å få den levert. Det skaper en del utålmodighet hos bilkjøperne, kanskje særlig hos de som ønsker seg en ny elbil.

– Lang ventetid kan bety at en del i stedet velger en brukt, sier han og viser til at antall eierskifter på elbiler har økt med 48,6 prosent så langt i år, sier Øyvind Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Med stadig flere elbiler i kjøretøybestanden, øker også elbilandelen i bruktmarkedet. Dessuten har mange leasingkontrakter på enkelte elbilmodeller gått ut nå, og disse bilene sendes ut på bruktmarkedet fra forhandlere.

Nedgang for ladbare hybrider

Nedgangen i antall nybilregistreringer i årets fem første måneder, har slått spesielt kraftig ut for ladbare bensinhybrider. Antallet ut mai har falt fra 16.424 biler i 2021 til 4.520 så langt i år – en nedgang på hele 72,5 prosent.

– Årsaken til nedgangen for ladbare hybrider henger nok sammen med produksjons- og leveringsutfordringer. Men det er også sannsynlig at en del av fallet kan forklares med avgiftsendringer som gjorde disse bilene dyrere fra 1. januar i år, sier Solberg Thorsen.

Han peker videre på at nye førstegangsregistrerte bensin- og dieselbiler ser ut til å ha stabilisert seg på en andel på drøyt tre prosent for hver.

Tesla fortsatt størst

Tesla troner fortsatt øverst på merkestatistikken så langt i år – med 5.380 registrert biler – og en andel på solide 10 prosent.

VW ligger fortsatt på andreplass – med 4.705 registrerte biler, mens BMW med 4.178 har grepet om tredjeplassen.

Men det er Porsche og Hyundai som har hatt den største veksten. I forhold til samme periode i fjor, har de økt med over henholdsvis 108 og 80 prosent.

