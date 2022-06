Sheila (64) har tatt over 10.000 bilder av dronning Elizabeth

64 år gamle Sheila Clark viser frem den enorme fotosamlingen av kongefamilien hjemme i Glasgow, Skottland.

Siden 1977 har hobbyfotografen tatt godt over 10 000 bilder av kongefamilien, de fleste av dronning Elizabeth og prins Charles.

– Jeg så dronningen første gang da jeg var 4 år gammel. Min mamma tok meg med til Buckingham Palace, forteller Sheila.

BREVET: Da moren til Sheila fikk kreft, sendte prins Charles brev og en stor blomsterbukett. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

DRONNINGHISTORIE: Dronningen pryder stuen på både tallerkener, krus, bilder og pyntegjenstander. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

60 års følge

Siden den gang har økonomilæreren vært stor tilhenger av dronning Elizabeth, og dratt land og strand rundt for å følge dronningen og andre i kongefamilien.

– De er en del av britisk historie, og jeg er veldig interessert i historie. Dronningen har gitt hele livet sitt til landet, og det er noe veldig spesielt med det, sier Sheila.

Stua er fylt med kongefamilien fra gulv til tak. I et glasskap står porselenssamlingen med hele monarki-historien fra Dronning Victoria til prins Harry og hertuginne Meghan.

HISTORISK: Porselenssamlingen er godt systematisert fra Dronning Victoria til Harry og Meghan i riktig rekkefølge. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

TV 2 fikk møte henne hjemme før hun reiste til London for å være med på feiringen av dronningens rekordlange 70 år på tronen. Det skal feires med en fire dagers folkefest fra 2. til 5. juni.

Gode kjenninger

Opp gjennom årene har hun hatt hundrevis av samtaler med dronningen. En samtale hun husker spesielt godt, var da hun og en venninne gikk tur på Balmoral, kongefamiliens fritidseiendom.

– Plutselig så jeg dronningens Land Rover komme bak oss. Jeg tok kameraet bak på ryggen, og vi stilte oss opp for å vinke til henne, forteller Sheila.

Men dronningen kjørte ikke forbi. Hun stoppet, rullet ned vinduet, pekte på venninnen til Sheila og spurte "Hva gjør du her? Du bor jo i Norfolk!"

– Hun hadde vært og gått tur med hundene, og fortalte at hun ikke kunne dra i kirken fordi hun var forkjølet. Hundene var bak i bilen, og på et punkt ba hun dem om å “shut up, sier Sheila lattermildt.

– Kunne ikke bli kvitt henne

Dronningen så ikke ut til å ha det travelt. Til slutt måtte venninnen runde av samtalen.

– Etter syv, åtte minutter sa min venn “det var hyggelig å møte deg”. Vi visste ikke hvordan vi skulle bli kvitt henne! sier rojalisten og ler.

FAST FØLGE: Hele hjemmet i Glasgow vitner om 60 år med trofasthet til dronningen. Sheila husker hvert eneste møte. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Men i Skottland er ikke alle like store tilhengere av hverken kongehuset eller unionen Storbritannia.

Kan bryte med Storbritannia i 2023

I 2014 hadde Skottland folkeavstemming om landet skulle bryte med Storbritannia. Den gangen ble det et knapt flertall for å bli i unionen, med 55,30 prosent av stemmene.

Siden den gang har Storbritannias statsminister Boris Johnson tatt Storbritannia ut av EU, noe mange skotter misliker.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har lovet en ny votering i løpet av 2023.

Ser til Norge

STEMMER JA: Småbarnsforeldrene Carla Blair (33) og Tommy Purdie (38) stemte ja til løsrivelse i 2014 og vil gjøre igjen det dersom det blir ny avstemming til neste år. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

På gata i Glasgow sentrum er det mange som sier at de vil stemme for uavhengighet ved en ny votering. Flere peker på Norge som et eksempel til etterfølgelse.

– Jeg jobber i oljen og ser hva Norge har gjort. Det kan ikke vi gjøre, for Storbritannia bestemmer. Hvis Norge kan være selvstendig, så kan Skottland det, sier småbarnsfar Tommy Purdue (38).

Paret Grace Tusker (64) og Frank Harvie (59) sier at de vil flytte tilbake til Skottland fra England dersom Skottland blir uavhengig.

OPTIMISTISKE: Grace Tusker (64) og Frank Harvie (59) mener Skottland hadde klart seg fint uten Storbritannia. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

– Når vi kommer tilbake hit merker vi hvor uavhengig landet er i forhold til da vi bodde her. Alt er helt annerledes, sier Grace.

Dersom Skottland bryter ut av unionen, vil det være et stort tap for dronningen, som har sterke bånd til landet, og familieeiendommen Balmoral.

DRONNINGPYNT: De ikoniske dronnidgdekorasjonene er overalt i leiligheten. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV2

Royalisten Sheila håper hun slipper å oppleve at landet bryter med Storbritannia.

– Jeg vil forbli som vi er. I union med kronen på toppen. Jeg er halvt skotsk og halvt brite, så jeg vil definitivt ikke bli brutt av fra Storbritannia. Jeg syns det er et bra land som det er, sier Sheila.