Billettprisene vekker oppsikt: – Vil lett være villedende

Det nyoppstartede flyselskapet Norse reklamerer med flybilletter til USA for under tusenlappen. Men Forbrukertilsynet er skeptiske.

Like før jul i fjor landet flyselskapet Norse Atlantic Airways sitt første fly på Oslo lufthavn.

Flyselskapet ble grunnlagt av Bjørn Tore Larsen under pandemien, og har som mål å være et lavpris langdistanseflyselskap.

LAVPRIS: Bjørn Tore Larsen startet opp Norse Atlantic Airways og satser på å være et lavpris-flyselskap. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Med på laget har han også de tidligere Norwegian-toppene Bjørn Kjos og Bjørn Kise.

Den første reisen går fra Oslo lufthavn Gardermoen til New York 14. juni. Og billettprisene kan virke forlokkende for mange.

REKLAME: Slik reklamerer Norse for sine reiser til New York fra Oslo. Foto: Skjermdump

For rundt tusenlappen hver vei kan du altså komme deg til «The Big Apple».

– Vesentlige opplysninger

Utfordringen er imidlertid at prisen ikke inkluderer det som for mange er helt vesentlige tillegg som kan være nødvendig for en reise til USA.

Slik som innsjekket bagasje, samt håndbagasje, mat og innsjekking på flyplass.

Det får blant annet Forbrukertilsynet til å reagere.

– Etter loven kan ikke markedsføring utelate vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert beslutning, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen, Tonje H. Drevland, til TV 2.

IKKE MOTATT KLAGER: Forbrukertilsynet understreker at de ikke har mottatt klager om Norse sine billettpriser foreløpig. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

Kan være forbudt markedsføring

Forbrukertilsynet er klar på at for en langdistanse flyreise vil det som regel være en vesentlig opplysning for forbruker å få allerede i markedsføringen dersom bagasje, setevalg og/eller mat ikke er inkludert i billettprisen.

– Det vil lett være villedende og forbudt markedsføring etter loven dersom flyselskapet markedsfører en pris uten at de samtidig opplyser om slike vesentlige begrensninger i den oppgitte prisen, sier Drevland.

Som et eksempel koster den billigste billetten til New York 2952 kroner tur/retur med avreise 15. juli.

For denne billettprisen får du kun med en liten bagasje som du kan legge under setet.

Dersom du ønsker å legge til innsjekket bagasje, mat på den drøyt åtte timer lange reisen, innsjekking på flyplass samt valg av sete så ender prisen på 6796 kroner.

– Bortskjemt

Flyanalytiker i WinAir Hans Jørgen Elnæs sier at billettmodellen Norse opererer med er standard for mange lavpris flyselskap. Derfor er han tydelig på at dette ikke er lureri.

– Litt av grunnen til at man oppfatter det sånn er fordi man i Norge og Norden har vært bortskjemt med SAS og Norwegian som er til dels tradisjonelle flyselskap, sier Elnæs og legger til:

– Det kan virke som at det er lureri ved første øyekast, men det er det altså ikke.

Han tror nordmenn må gjennom en modningsprosess for å bli vant til en slik måte å bestille billetter på.

– Jeg har troa, og synes det er en spennende modell, sier Elnæs.

RIMELIG: Flyselskapet Norse Atlantic ønsker å fly folk over Atlanteren for en svært billig penge. Foto: Aage Aune / TV 2

Avviser kritikken

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norse Lasse Sandaker-Nielsen sier til TV 2 at de er opptatt av å gi sine kunder lave priser, og muligheten til å sette sammen sin flyreise selv.

De avviser derfor kritikken.

– Mange ønsker å reise lett, kun med håndbagasje og få tildelt sete uten ekstra kostnad når de sjekker inn. Andre ønsker bedre plass, flere måltider, favorittsetet og ekstra bagasje, sier han.

TV 2 spurte Norse om hvor mange som faktisk reiser til USA med kun håndbagasje, men det har flyselskapet ikke svart på.

AVVISER KRITIKKEN: Norse vil at kundene skal kunne sette sammen reisen sin selv. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ikke mottatt klager

Sandaker-Nielsen understreker at dette heller ikke er noe nytt, og at mange flyselskaper velger en løsning hvor kundene selv kan velge og sette sammen sin egen reise.

– Våre priser for tilleggsprodukter ligger også på samme nivå som hos andre flyselskaper. Alle kan sjekke inn gratis på nettet og hvis man ønsker manuell bistand på flyplassen, så vil dette medføre en liten ekstrakostnad. Jo færre manuelle operasjoner, jo billigere billetter kan vi tilby.

Forbrukertilsynet understreker at de per dags dato ikke har mottatt klager på Norse Atlantic, ei heller tatt opp sak med selskapet om deres billettpriser.