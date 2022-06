Begeistret Sagosen: – Derfor er Wille rett valg

Sander Sagosen sier at Jonas Wille har imponert både spillergruppen og støtteapparat. Han er helt sikker på at Wille er det riktige valget.

Onsdag formiddag ble Jonas Wille presentert som ny landslagssjef for de norske Håndballgutta. Wille har signert en kontrakt med Norges Håndballforbund til sommeren 2026.

Wille har den siste tiden vært assistenten til Christian Berge. Berge takket av i mars for å ta over hardtsatsende Kolstad i Trondheim.

Kommende Kolstad-spiller og Norges største håndballstjerne, Sander Sagosen, er veldig fornøyd med ansettelsen av Wille.

– Jonas har imponert oss veldig i den tiden han har vært med landslaget. Jeg har et klart inntrykk av at alle er fornøyde med han blant spillerne og støtteapparat. Jeg er helt sikker på at det er det riktige valget, forteller Sagosen til TV 2.

Ramser opp hvorfor Wille er rett mann

Spillerne har vært en del av ansettelsesprosessen. Spillerutvalget består av Christian O´Sullivan, Kristian Bjørnsen og Harald Reinkind.

– Regner med at en såpass sentral person med deg i laget har blitt spurt av forbundet før ansettelsen?

– Ja, vi har et spillerråd, og vi har vært i møter og sagt hva som er viktig for oss og hva vi ønsker. Det har også teamet rundt blitt. Så jeg mener at håndballforbundet har tatt denne jobben på alvor, sier Sagosen og fortsetter.

– Dette er vår jobbhverdag, så det er veldig viktig for oss spillere hvem som skal lede oss. Jeg føler vi har hatt gode muligheter til å si hva vi synes og mener, og at vi har blitt hørt.

Når TV 2 spør Sagosen hva det er ved Wille som gjør han til en god landslagssjef, ramser 26-åringen opp flere punkter:

Først og fremst går det på det håndballfaglige - der er han solid.

Han tenker veldig likt som gruppa og har mye av den samme filosofien.

Han er ekstremt detaljorientert, akkurat som Christian Berge var. Og min erfaring er at likhetspunktene for alle topptrenere er at de jobber med detaljene for å bli én prosent bedre. Der er han veldig dyktig.

Han imponerte oss ved å være en tydelig leder, selv om han var assistent så var han en klar lederfigur i gruppa. Tok diskusjoner og stod for sitt.

Han er ekstremt dedikert.

God med mennesker.

– Det er noen som har dette i DNAet sitt og så er det noen som ikke har det. Og Jonas er en person som har det, slår Sagosen fast.

– Med alt dette, så tror du at dette kan være mannen som tar dere til topps?

– Ja, det håper jeg absolutt. Jeg synes det var veldig synd at ikke Christian Berge fikk oppleve det store målet med å stå med laget helt øverst, men nå er vi en sulteforet gjeng som har vært i noen mesterskap uten medaljer. Og jeg har et klart håp om at vi tar et steg og at det blir topp med Jonas.