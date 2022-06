Eliteseriens heteste juvel: – Det knekte meg

Johan Hove taklet ikke det å ikke være best. Han og faren var på vei hjem fra en samling med kretslaget et par timer unna hjemplassen Sogndal.

Det var stille i bilen. Han var skuffet over egne prestasjoner. Faren visste at det ikke var mye han kunne si. Det var ikke første gang de hadde slik.

– Vi utvekslet ingen ord den turen før siste rundkjøring her i Sogndal, sier Nils Arne Hove, faren til stortalentet som nå er blant norsk fotballs heteste salgsobjekter.

– Jeg var ikke med på leken. Jeg var med for å vinne, sier sønnen.

Han kan bli flau over å tenke på egen oppførsel.

I dette intervjuet åpner midtbanespilleren som tirsdag kveld kan skyte Norge til U21-EM opp om følelsene som han har måttet lære å kontrollere, hvordan det å bli vraket knekte ham, at han følte seg hjelpeløs i Strømsgodset, hvorfor han ikke dro til Serie A forrige sommer, hvordan karrieren «eksploderte» og hvor han håper å bli solgt.

– Usaklig

Vi begynner der det hele startet: Sogndal, saftbygda på Vestlandet som aldri slutter å produsere gode fotballspillere.

I barnehagen fintet han bort barnehagetanter og sørget for at han var best da hans årgang startet opp fotballag. Han tenkte neppe slik på det da, men det var ikke mange år senere at det gikk fra å kun være lek til å bli noe mer seriøst.

Han hadde muligens øvd mest, men det var heller ingen tvil om at han var talentfull.

Kanskje brydde han seg også mest. Han taklet i hvert fall dårlig å tape.

– Jeg kunne ende opp med å grine, skrike og være usaklig om vi ikke vant. Det er litt flaut å tenke på nå, men samtidig er jeg glad for at det var slik. Det vinnerinstinktet har pushet meg fremover, sier Hove.

I Sognehallen brukte han og kameratene utallige timer sammen. Det betalte seg. Kameratgjengen ble blant landets beste på sin alder.

TALENT: Johan Hove utmerket seg tidlig som et stort talent. Foto: Privat

«Heldigvis» var de flere med temperament og vinnerinstinkt. De presset hverandre fremover. Selv nå, hvor noen spiller på hobbybasis, andre i lavere divisjoner og Hove snart har vokst seg for stor for norsk fotball, kan de fortsatt tenne til. Der og da er det alvor. Det å tape «på løkka» er fortsatt like lite gøy.

Da Hove var elleve år valgte han bort andre idretter og bestemte seg for å satse på drømmen om å bli fotballspiller.

FAST PLASS: Johan Hove har vært en del av samtlige norske U-landslag. Her er han før sin første landskamp. Foto: Privat

Ble historisk

Det var også da foreldrene virkelig forsto hvilken vei dette ville gå. At medspillerne skulle ta igjen sønnens forsprang virket mer og mer fjernt. Hove hadde bestemt seg.

Han spilte på flere av Sogndals lag, og kom stadig nærmere å få debuten for A-laget. Teknikeren var en naturlig kaptein på lagene han spilte for, der han dirigerte og ledet vei.

I mai 2015 brakk han beinet. Hove spilte ikke ball før januar året etter. I mai 2016 ble han historisk. Hove ble første spiller født på 2000-tallet som debuterte i det som da het Tippeligaen. Han ble også tidenes yngste Sogndal-debutant.

Hvordan klarte han det etter å ha vært ute med tretthetsbrudd i mesteparten av året før?

– Det var veldig mange som syntes synd på meg da det skjedde. Jeg syntes egentlig ikke synd på meg selv. De månedene fikk jeg trene på andre ting. På en måte er jeg litt takknemlig for at det ble slik, selv om det selvsagt var litt tungt da. Jeg var på alle treninger selv om jeg var skadet. Selv om jeg ikke fikk spille selv, så tenkte jeg mye fotball, forklarer han.

Det var vel egentlig ingen i bygda som var veldig overrasket da Hove tok steget opp til seniorene.

For Hove var det et steg ut av komfortsonen. Han fant ikke sin plass i garderoben.

– Det knekte meg

– Jeg var veldig annerledes der. Da var jeg litt mer tilbaketrukken, sier han.

Hove ble en del av et sterkt kollektiv på det øverste nivået i norsk fotball. Han fikk noen sjanser, og leverte godt for alderen, men for ham var ikke det nok.

– Jeg har alltid hatt et behov for å være best. Da jeg kom opp hadde jeg samme mål, men jeg var ikke det. Det knekte meg litt, sier Hove.

De fleste vil nok tenke at det er helt naturlig når en 15-åring kommer opp på seniornivå. For den unge teknikeren var det tungt å akseptere.

– Det å være best er alltid målet mitt når jeg går ut på en bane. Av og til gikk det litt for kjapt for meg. Det var frustrerende, sier han.

– Gikk du mye og tenkte på det?

– Jeg gjorde egentlig det. Da mor og far spurte hvordan det gikk, løy jeg og sa det gikk fint. Det gnagde litt hele tiden. Etter hvert fikk det meg til å jobbe enda hardere, svarer Hove.

Med tiden kjempet han seg inn på laget. Alt var fint, før Eirik Bakke valgte å plassere lagets yngstemann på benken igjen.

UTE: Johan Hove taklet dårlig å bli vraket fra Sogndals førstellever. Foto: Christian Blom

– Det var en nedtur. Det gikk inn på meg. Jeg ble frustrert og håndterte det ikke så veldig bra. Det hjalp heller ikke at andre rundt meg fyrte opp og sa sånt som «Bakke er en tulling. Du må få spille», sier han og smiler.

– Tror du det var synlig for folk rundt deg at du hadde det sånn?

– Ja, det tror jeg. Det er ikke så vanskelig å se på meg hvordan det har gått. Jeg er ikke så glad for at det er sånn. Jeg kan bli stille og brenne inne med ganske mye, svarer sogndølingen.

– Hjelpeløs

17 år gammel signerte han for Strømsgodset. Han hadde spilt flomlyskamp på Marienlyst og syntes det var noe mektig over den atmosfæren som ble skapt rundt de mørkeblås hjemmekamper. De var også gode på talentutvikling og han hadde et godt forhold til treneren, Bjørn Petter Ingebretsen.

– Det er en rå klubb. Jeg hadde gått meg litt fast i Sogndal og ville prøve noe nytt, sier Hove.

Igjen måtte han finne sin plass i garderoben. Denne gang blant større profiler. Tokmac Nguen, Jakob Glesnes, Eirik Ulland Andersen og Marcus Pedersen var noen av hans nye medspillere.

– Tok du da plass i garderoben?

– Nei, svarer han kontant og ler.

– Jeg gjorde ikke så mye ut av meg. Da får jeg ikke frem det beste i meg. Det tok ikke så lang tid før jeg trøkket litt mer til og var mer meg selv, legger han til.

Han fikk omtrent den spilletiden han forventet den første høsten. Før sesongstart året etter var forventingene langt høyere. Han hadde trent bra og vist gode takter i treningskampene. Hove fikk starte de første syv seriekampene.

– Det gikk ikke så bra. Så kom Henrik Pedersen inn som trener. Da var det rett ut.

Dansken hentet flere spillere til Drammen, som økte konkurransen om plassene i laget.

– Alle gikk rett inn på laget. Han var ikke glad i å rullere på laget. Jeg følte meg litt hjelpeløs. At jeg ble satt ut i begynnelsen var kanskje greit, men på høsten følte jeg meg bra. Det var veldig frustrerende å da egentlig ikke ha mulighet til å spille meg inn på laget hvis ikke en ble skadet, sier Hove.

I KULDEN: Johan Hove mistet plassen på laget etter trenerbyttet. Foto: Terje Pedersen

– Vurderte du da mulighetene for å finne en ny klubb?

– Ja, men mest etter sesongen var over. Det var på tide å spille fast. Jeg hadde vært inn og ut av laget lenge. Det ble aldri mer enn tanker. Før 2020-sesongen tenkte jeg at jeg ikke hadde noe å tape. Jeg ga full gass og snudde meg ikke tilbake den sesongen. Det ble en helt fantastisk sesong, svarer han.

Ga f*en

Hove fikk sitt definitive gjennombrudd på den største norske scenen. Fra sin midtbaneposisjon scoret han ti mål og bidro med tre målgivende pasninger. Han sto også frem som en leder på banen og viste holdninger drammenserne verdsatte.

– Gjorde du noen spesielle grep før sesongen?

– Jeg begynte, beklager ... å gi mer f*en. Jeg brydde meg ikke om hva andre mente. Det handlet bare om å ha det artig og kline til. Det går opp og ned i fotball. Årene før var kanskje litt mer ned og det var ikke så gøy. Nå er er det helt fantastisk. Det er noe av sjarmen med fotball, og noe man kanskje aldri blir helt vant til, svarer han.

KLINTE TIL: Johans Hoves 2020-sesong var god. Siden har han ikke sett seg tilbake. Foto: Terje Pedersen

– Du sier at det er veldig merkbart på deg når det går dårlig. Er det like merkbart når det går bra?

– Ja, jeg smiler vel mer, prater mer og er litt mer høylytt. Jeg er ikke så glad for at det er sånn, egentlig. Det skal ikke være slik at jeg som person identifiserer meg ut ifra hvordan det går på banen. Jeg har samme ansvar som alle andre med å for eksempel ikke gå inn i et rom og trekke ned stemningen, svarer 21-åringen.

Han har blitt langt bedre til å kontrollere følelsene sine. Av og til «glipper det», men stort sett går det fint. Det er noe han har snakket en del med foreldrene om, og han har lest både bøker og artikler på nett om det.

KONTROLL: Johan Hove tenner fortsatt til på fotballbanen. Det er bare sånn han er. Men han har fått langt mer kontroll på hvordan han håndterer følelsene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Ustoppelig

Den påfølgende sesongen fortsatte han i samme spor, og interessen fra utenlandske klubber ble stadig større, men han ble værende i Drammen.

Før denne sesongen satt han seg dette personlige målet: Han skal produsere mer enn 15 målpoeng. Status etter ti kamper: Seks mål og to målgivende.

– Det begynte ganske middels. Jeg fikk ikke helt ut mitt beste de første 3-4 kampene. Så har det bare eksplodert etter vi byttet formasjon til 4-3-3. Der har jeg en rolle jeg kjenner bedre enn min egen bukselomme. Det har vært en veldig artig måned med mange positive opplevelser, sier Strømsgodsets juvel.

Det er gode dager for 21-åringen som er i sitt livs form.

– Du føler deg nesten ustoppelig. Det høres kanskje litt dumt ut, men jeg har noe jeg sier til lagkameratene før hver kamp nå. I dag scorer jeg, sier jeg. Alt har jo gått inn. Jeg bare vet det. Av og til bommer jeg selvfølgelig, men det handler om å ha en offensiv holdning og angripe situasjonen, sier Hove.

Målteften hadde han også da han vokste opp. Så ble han defensiv midtbanespiller og målene uteble. De siste årene har han igjen begynt å score mål.

Foreldrene følger godt med på sønnens karriere, og synes naturlig nok det er gøy at familiens yngstemann er bedre enn noen gang tidligere.

– Det er veldig stas. Det er jo det, sier faren, og legger til at de forsøker å ikke ta helt av.

Kan selges i sommer

Hove er uten tvil blant norsk fotballs heteste salgsobjekter for tiden. At han ble værende etter forrige sesong, var for mange overraskende. Etter denne sesongstarten, har ikke interessen for 21-åringen blitt mindre. Hvor lenge han er Strømsgodset-spiller har han ikke noe godt svar på.

– Jeg vet ingenting. Ting kan skje fort. Det kunne ha skjedd forrige sommer. Det er ikke så mye jeg får gjort noe med, annet enn å levere på banen. Dukker det opp noe interessant fra meg eller klubben er det noe jeg må vurdere, sier den ettertraktede sogndølingen.

Haugesund 20220418. Strømsgodset Lars-Jørgen Salvesen jubler sammen med Johan Hove etter 0-1scoringen under eliteseriekampen i fotball mellom FK Haugesund og Strømsgodset på Haugesund Sparebank Arena. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Foto: Jan Kåre Ness

Forrige sommer var han ønsket av Serie A-klubben Spezia.

– Jeg må ha tillit til de rundt meg. Vi kom frem til at det var noe som skurret der. Det hadde kanskje ikke vært det smarteste, og det var flere ting som skjedde som media ikke fikk med seg. Jeg vet mange følger med og at det er interesse. Det handler om å finne en fin pakke for meg og klubben, sier han, og ønsker ikke å kommentere hva media ikke fikk med seg.

– Har du lyst til å forlate Strømsgodset i sommer?

– Både ja og nei. Det er svaret. Det er det jeg tenker. Jeg har vært her i snart fire år og blitt glad i klubben. Samtidig har jeg lyst til å prøve noe nytt og komme ut av komfortsonen igjen, og kjenne litt på usikkerhet. Så får vi se. Det er vinn-vinn, svarer han.

– Er det noen ligaer du ser på som mest naturlige å dra til for å ta det neste steget?

– Nei, egentlig ikke. Jeg er veldig lite kresen. Egentlig følger jeg ikke så mye med på fotball. Ut av Skandinavia er målet. Jeg vil til en fet klubb i en fet liga, svarer Hove.

Hvor mye han selv synes at han er verdt vil han ikke svare på, men det er grunn til å tro at Strømsgodset kan få mange millioner for sin juvel denne sommeren, om de ønsker det.

Også med flagget på brystet er det gode tider for Hove. Tirsdag spiller han og U21-landslaget hjemme mot Aserbajdsjan i EM-kvaliken. Vinner de den kampen vinner Norge sin gruppe og er kvalifisert til U21-EM.

Norge står med 21 poeng før den siste kampen. Kroatia leder gruppen med 22 poeng, men kroatene har allerede spilt sin siste kamp. Både Norge og Kroatia har kun sluppet inn ti mål så langt, men kroatene (25) står med et flere scorede mål enn Norge (24), noe som gjør at kun seier er godt nok for å sikre EM-plassen.