Flyttet fra Portugal for å trene norske barn. Flere ting forbløffer

Å komme til nytt land, ny kultur og nye omgivelser kan være krevende for de fleste.

For Rodrigo Silva (33) og David Fernandes (29) ble overgangen ekstra tøff ettersom pandemien sørget for et koronastengt Norge nesten umiddelbart etter ankomst.

Men tross isolasjon og permitteringer underveis er portugiserne her fortsatt, som de to eneste heltidsansatte fotballtrenerne i Norges kanskje største private fotballakademi for barn og unge.

Ifølge NF Academy kommer nærmere 2000 norske barn mellom 9 og 16 år, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, til å være involvert i deres camper i løpet av året.

– Det har vært veldig utfordrende for oss. Vi begynner å lære en ny kultur, og har måttet tilpasse våre metoder til barna her, sier Silva.

REISER NORGE RUNDT: – Vi har hatt camper i Fredrikstad, Bodø, Bergen, Molde, Stavanger, Kristiansand og mange flere norske byer, sier portugiserne. Foto: Marte Christensen / TV 2

Takler ros dårlig

For det som funker i Portugal, funker ikke nødvendigvis i Norge. I hvert fall ikke umiddelbart. Ganske raskt oppdaget Silva og Fernandes at norske barn for eksempel reagerte helt annerledes på ros enn det de var vant med fra Portugal.

– Når vi sier noe positivt til dem, blir det gjerne ikke tatt imot umiddelbart. Det tar lang tid, og vi må gjenta det mange ganger før det synker inn. «Treneren har sagt til meg fem ganger at jeg er god på dette, kanskje jeg bør tro på ham?». Der er de et stykke unna, sier Fernandes.

En annen ting han har merket seg er reaksjonen til barna når de vinner og taper.

– Den sosiale biten er interessant. Noen ganger, når vi arrangerer kamper mellom barna, føler vi at de ikke er så engasjerte i konkurranseelementet. Laget som vinner jubler nesten aldri. Og laget som taper oppfører seg som om ingenting har skjedd. Det er noe vi forsøker å stimulere når vi er med dem, å få dem til å feire når de vinner. Og selv om de ikke skal bli triste når de taper, så må de i hvert fall føle på at «neste gang må jeg vinne», mener han.

Trenerkollega Rodrigo oppdaget kjapt at hans fysiske framtoning på feltet ble i overkant.

– I Portugal liker vi å klemme på barna, være tett på og tøyse med dem når vi forklarer ting. Når vi gjør det her trekker barna seg unna, «hva er det de driver med?». Vi må tilpasse oss på disse tingene. Det hjelper oss i vår egen trenerutvikling. Men det har vært utfordrende, sier han.

Gode til å lytte

Når det gjelder det generelle ferdighetsnivået til barna på campene har forskjellen fra Portugal derimot vært liten.

– Norske barn og ungdommer som vi trener er teknisk gode. Ferdighetsnivået er høyt. Der ser vi ikke forskjell mellom norske og portugisiske spillere. Derimot er det en forskjell på forståelsen av spillet, og hva de bør gjøre i ulike situasjoner, sier Silva.

Han nevner et typisk eksempel der spilleren med ballen har en lagkamerat både til høyre og venstre.

Men i stedet for å spille til lagkameraten som bare har én forsvarsspiller å ta seg forbi, velger man kanskje lagkameraten med to forsvarsspillere på seg.

– Fordelen er at norske barn har motivasjonen til å lytte og gjøre det vi ber dem om. De prøver hardt å ta til seg alt vi ser, sier Fernandes.

Fire trenere på turnering

NF Academy har sin base i Portugal, men har opprettet avdelinger i flere skandinaviske land, deriblant Norge. De har også en tett samarbeidsavtale med storklubben Sporting Lisboa - noe som brukes aktivt i markedsføringen mot det norske publikummet.

Både Rodrigo Silva og David Fernandes har trenerbakgrunn herfra.

«Bli trent av profesjonelle portugisiske trenere med bakgrunn fra en av verdens mest suksessrike treningsfilosofier», skriver de, og trekker fram superstjerner fra Sporting-akademiet som Cristiano Ronaldo, Luis Figo og Bruno Fernandes.

Bare i sommer arrangeres det 22 camper i Norge. Den billigste varianten, der man får fire treninger med portugisiske trenere, koster 1690 kroner.

De fleste helgesamlingene i Norge ligger derimot noen hundrelapper høyere, på 1990 kroner.

De beste derfra får tilbud om en såkalt kvalifiseringscamp i Danmark, der representanter fra Sporting Lisboa er til stede og plukker ut et knippe spillere. Hovedpremien er invitasjon til et treningsopphold i storklubben.

Styreleder i NF International, Kristian Karstad, opplyser at de utvalgte spillerne kun må betale egen transport i forbindelse med disse samlingene.

– Det eventet er tapsprosjekt, og mer en investering som gir spillere en unik opplevelse sosialt og sportslig der de blir utfordret i nye omgivelser med topp motiverte spillere og profesjonelle trenere fra NF Academy og Sporting CP, sier han.

Fra 7500 til 20 000 per spiller

Skal man delta i turnering for NF Academy, i land som Danmark, Spania og Portugal, er prisklassen en litt annen:

– Hva koster det for en turnering i Danmark?

– Da er det litt høyere. Når vi kjører turneringer i Danmark er det proft opplegg. Da har vi med oss hovedtrener, hjelpetrener, fysioterapeut og egen keepertrener. Spillerne bor på hotell, med inkludert mat og lokal transport. Vi snakker om en pris i størrelsesorden 7500 kroner og oppover, opplyser Rune Bjørnødegård, som er deleier og partner i den norske avdelingen av NF Academy.

DELEIER: Rune Bjørnødegård i NF Academy. Foto: Marte Christensen / TV 2

På NF Academys egne hjemmesider står prisoversikten for deltakelse i Ibercup i Barcelona i sommer.

«Et optimalt arrangement å kombinere med ferie, der familie kan nyte den populære feriedestinasjonen Lloret de Mar og utforske den spennende byen Barcelona.», skriver de.

Prisen per spiller er satt til 1299 euro - altså drøye 13 000 kroner - for sju netter. Reiser man som familie er prisen per person, med dobbeltrom, 960 euro (9740 kroner) for åtte netter.

– Hva tenker du om prisnivået?

– Prisnivået for våre pakker gjenspeiler nivået for overnatting og bevertning ellers i Europa . I denne pakken er det fysioterapeuter, videoanalyser, individuelle rapporter og til slutt en evaluering hvor spillere får tilbakemeldinger på hva de skal fokusere på videre. Ellers er det hotell, inkludert alle måltid og draktsett borte og hjemme inkludert i prisen med mer. Jeg tenker at du får ganske mye igjen for det. Hvis du sammenligner med andre idretter, tror jeg det er helt på det jevne prismessig, sier Karstad.

Det mest kostbare eventet i programmet er en elitesamling over 11 dager ved Rio Maior Sports Center i Portugal, med minst tre kamper mot portugisiske topplag.

Denne koster 1990 euro - rett i overkant av 20 000 kroner - per spiller.

– Hvor god butikk er dette for dere?

– For å si det sånn, det er store oppstartskostnader, vi har dyktige trenere som er lønnet og resultatet i fjor viser 10 000 i pluss. Målet er å ha gode fulltidsansatte trenere, samt at vi som er tilknyttet NF Academy i Norge også kan leve av det. Det gjør vi ikke i dag, sier Rune Bjørnødegård.

– Men føler du at dere bidrar til et klasseskille i norsk fotball?

– Jeg føler egentlig ikke det. Hvis vi identifiserer spillere som er i den posisjonen at de bør være med oss, har vi støtteordninger som gjør at de kan få være med utenom. Men samtidig, vi har proffe og heltidsansatte trenere, vi må ta betalt og ønsker å leve av dette, sier Bjørnødegård.