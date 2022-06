Alle gode ting er 142 for Big Al

Veteranen fra den dominikanske republikken har vært den store positive overraskelsen på et ellers ungt Boston Celtics-lag, som i tur og orden har slått ut Brooklyn Nets (4-0 i kamper), regjerende mester Milwaukee Bucks (4-3) og det beste laget i grunnserien i øst, Miami Heat (4-3) i de tre sluttspill-seriene inn mot finalen.

Enorm snuoperasjon

Kjempen på 2.05 ble hentet tilbake til Boston Celtics - som han spilte for fra 2016 til 2019 - foran denne sesongen. Var med på den traurige sesonginnledningen til den nye treneren Ime Udoka. Og på den enorme snuoperasjonen klubben og laget har stått for siden nyttår:

Etter 50 kamper i grunnserien hadde Celtics vunnet 25 og tapt 25 kamper. Lå dårlig an til å nå topp åtte og sluttspillet i NBA øst.

Så vant de 26 av de resterende 32 kampene og klatret til andreplass.

Og i sluttspillet har de revansjert seg mot de tre klubbene som har slått Celtics ut av sluttspillet i 2019 (Nets), 2020 (Heat) og 2021 (Bucks).

141 sluttspillkamper

Etter suksess med to NCAA-titler på universitets-laget til Florida Gators, ble Al Horford hentet til Atlanta Hawks i 2007. Spilte for Georgia-laget i ni sesonger før han dro til Celtics i 2016, videre til Philadelphia 76ers i 2019 og Oklahoma City Thunder i 2020.

Horford blokker et skudd fra Miami Heat. Foto: Wilfredo Lee

Det er blitt 141 sluttspillkamper til sammen for de fire klubbene. Som hittil har vært det høyeste antallet noen i NBA har spilt uten å nå selve finalen.

Det endres i kveld. Endelig skal Horford spille finale.

Det beste forsvaret

Celtics har superstjernen Jason Tatum; stjerna Jaylen Brown og han som ble kåret til årets defensive spiller i NBA, Marcus Smart.

En vesentlig grunn til at det løsnet i andre halvdel av sesongen var da samspillet og forsvaret endelig satt; årets Celtics lag regnes nå som et av de beste defensive lagene i NBAs historie.

Der er "Big Al" vesentlig. I sluttspillet har han stått opp mot Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Jimmy Butler og Bam Adebayo (Heat) og klart seg spektakulært bra.

Og samtidig bidratt sterkt offensivt. I sluttspillet har Horford snittet 11,9 poeng, 9,6 returer og 3,5 assists. Han skyter sterke 43 prosent fra bak trepoengs-linja.

Et klokt baskethode

TV 2s basketkommentator Stig Omland mener Horford er enormt viktig for Celtics:

– Han framstår alltid som tryggheten selv, på og av banen. Han er en garanti for smarte beslutninger. Når det koker i finalekampene - og det vil det gjøre - er det Horford som skal sørge for at mer følelsesstyrte lagkamerater som Marcus Smart og Jason Tatum kan hankes inn igjen hvis de har mistet kontroll.

Warriors favoritter

Golden State Warriors regnes av bookmakerne i Las Vegas som favoritter til å bli årets NBA-mester.

De har "hjemmebanefordel": I best av sju-serien spilles 4 av 7, inklusive siste kamp, i San Francisco.

Stjernetrioen fra storhetstiden 2015-2019; der Warriors var i samtlige fem og vant tre av finalene; er for første gang på tre år friske og på banen samtidig: "Splash brothers"; de eminente skytterne Steph Curry og Klay Thompson og forsvars-fenomenet Draymond Green.

Warriors-trener Steve Kerr, som selv blei NBA-mester sammen med Michael Jordan og Chicago Bulls på 90-tallet, har tre titler og erfaring fra fem finaleserier. Celtics-trener Ime Udoka er førstereis.

Warriors har hatt en ganske lett sluttspill-reise i et for anledningen svakt NBA vest. Slått Denver Nuggets 4-1, Memphis Grizzlies 4-2 og Dallas Mavericks 4-1. Celtics er slitne og mer "banket opp" etter de tøffe sjukamps-duellene mot adskillig sterkere Bucks og Heat.

Lønnshopp for Horford

Men hvis Celtics vinner, betyr det mye penger i banken for den dypt religiøse firebarns-faren som vokste opp i Puerto Plata i den Dominikanske republikken.

Al Horford har denne sesongen tjent 136 millioner kroner.

Etter semifinale-triumfen er lønnen for neste sesong - den siste han har kontrakt for - gått opp til 183 millioner.

Tar Celtics den gjeveste pokalen stiger neste års lønn ytterligere - til 250 millioner kroner.