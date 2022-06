Manchester United bekrefter i en pressemelding onsdag at Paul Pogba forlater Old Trafford.

– Klubben kan offentliggjøre at Paul Pogba forlater Manchester United i slutten av juni, når kontrakten går ut, skriver klubben i meldingen.

– Alle i klubben vil gratulere Paul med hans suksessfulle karriere, og takke ham for alle bidrag i Manchester United. Vi ønsker ham all hell og lykke og det beste for ham i den videre karrieren, avslutter Manchester United i pressemeldingen etter å ha oppsummert franskmannens karriere hos «de røde djevlene».

29-åringen startet sin proffkarriere i den røde delen av Manchester tilbake i 2011. Året etter gikk han på overgang til italienske Juventus, hvor han spilte fram til 2016. Så ble han solgt tilbake til Manchester United for én milliard kroner i overgangssum.

Det er enda ikke bekreftet hvor Pogba skal spille neste sesong. Han er blitt koblet til klubber som Real Madrid, PSG, Juventus og Manchester Uniteds erkerival Manchester City den siste tiden.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt er ikke overrasket over at bekreftelsen på at Pogba forlater Manchester United nå er kommet.

– Det lå jo veldig i kortene, men etter Mbappés helomvending da han sa nei til Real Madrid, så viste jo det at man aldri kan være helt sikker på noe i fotballen, sier Thorstvedt.

PREMIER LEAGUE-EKSPERT: Erik Thorstvedt. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Pogba endte på 39 mål og 51 målgivende pasninger på 233 kamper for klubben. Midtbanespilleren var med på å vinne Europaligaen med klubben i 2017, men lyktes aldri å lede rødtrøyene til topps i Premier League.

– Et gigantisk misbruk av penger

Thorstvedt mener Pogba ble alt annet enn en suksess på Old Trafford. I de siste seriekampene denne sesongen ble Pogba buet på av egne fans på grunn av sine svake prestasjoner.

– Vi kan vel slå fast med en gang at det var et gigantisk misbruk av penger å hente ham tilbake fra Juventus i 2016. Den gang satt også agenten igjen med en enorm stor sum penger, men avkastningen sportslig ble veldig liten, sier TV 2-eksperten.

Og fortsetter:

– Pogba er en veldig god fotballspiller, men i Manchester United var han aldri stabil på et veldig høyt nivå, og ikke i stand til å løfte laget på jevnlig basis. Han hadde en skuffende periode i United. Så da er det bare å håpe at et skifte av miljø eller noe annet kan få frem toppnivået vi har sett av ham tidligere, utdyper han.

– Betyr ikke noe for Manchester United

Thorstvedt er nå veldig spent hvor Pogba vil fortsette sin karriere.

– Jeg blir veldig forundret om han går til City. Real Madrid har jo en aldrende midtbane, så det kan jo være noe de vil gjøre noe med. En retur til Juventus ser jeg på utenkelig, mens PSG har jo hatt som vane å hente Bosman-spillere de siste årene. Det eneste jeg er sikker på, er at Pogba fortsetter i en toppklubb, og ikke går til en midt-på-treet-klubb. Han har jo fremdeles en stor status, ikke minst med tanke på det han har gjort med det franske landslaget, hvor han har vært veldig god, sier han.

Eksperten tror ikke Manchester United vil merke det noe særlig sportslig etter at Pogba nå er ferdig i klubben.

– Jeg tror ikke det betyr så veldig mye. Med en spiller vekke, så er det nye muligheter. Ten Haag kan sette seg ned med tegnebrettet og finne de spillerne han aller helst vil ha. Det virker jo som Frenkie De Jong havner i United for øyeblikket, og det er jo en bra erstatning, påpeker han.

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Overgangsekspert: – Juventus i førersetet

29-åringen startet i Manchester Uniteds akademi som 16-åring og fikk sin proffdebut tilbake i 2011. Året etter gikk han på overgang til italienske Juventus, hvor han spilte fram til 2016.

Returen til England ble ingen stor suksess for midtbanespilleren, som bare har lyktes i å ta hjem to trofeer i løpet av sin andre periode i klubben.

I 2016/17-sesongen vant han Europaligaen og i den engelske ligacupen.

Pogba har slitt med skader og kun spilt 27 kamper for «De røde djevlene» denne sesongen. Manchester United endte på sjetteplass i Premier League.

Paul Pogbas siste kamp som Manchester United-spiller fant sted på Anfield 19. april, da 29-åringen måtte forlate banen etter bare ni minutter. Fra benken fikk han se lagkameratene tape 0-4 for erkerivalen.

Ifølge den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano er det Juventus som står først i køen for å signere franskmannen.