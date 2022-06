Oberstløytnant: – Det er et spørsmål om tid

Det er drøye tre måneder siden Russland satte fart og invaderte Ukraina. Krigen har gått fra å være en storoffensiv til å bli en kamp om Donbas-regionen øst i Ukraina - og begge parter kjemper om overtaket.

– Russland gjør små fremskritt og Ukraina forsvarer seg godt. Nå gjenstår det å se hvem som får overtaket til å drive krigen videre, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Strategiske feilgrep

Moskvas grep om å konsentrere seg om Severodonetsk og Donbas skaper sårbarheter for fremgangen til Russland øst i Ukraina, ifølge en ny uttalelse fra Institute for the Study of War (ISW).

Russlands sårbarhet dreier seg først og fremst om Kherson, hvor Ukraina viser en sterk motoffensiv.

Kherson er kritisk fordi det er det eneste landområdet Russland kontrollerer på vestbredden av Dnipro-elva, skriver NTB.

– Den strategiske betydningen av Kherson ville normalt tilsi at Russland hadde sendt tilstrekkelige styrker for å holde på byen, skriver ISW i sin uttalelse.

Slik forsøker de ukrainske soldatene å stanse russerne

– President Vladimir Putin har i stedet valgt å konsentrere alle styrker og ressurser som kan skrapes sammen, til et desperat og blodig forsøk på å ta symbolske seire i øst, skriver ISW videre.

Ukraina får derimot ros fra tankesmien fordi de ikke prioriterer å forsvare Sievjerodonetsk.

– Denne avgjørelsen er strategisk god, selv om den er smertefull. Ukraina må ta vare på sine mer begrensede ressurser og bruke dem på å gjenvinne viktig terreng heller enn å forsvare noe som ikke vil avgjøre utfallet av krigen, skriver tankesmien.

Men det er ikke bare Russland som lider av store tap. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa nylig, ifølge The New York Times, at så mange som 100 ukrainske tjenestemenn kan dø daglig i de pågående kampene mot Russland.

Han gjentok at Ukrainas mål fortsatt er å gjenerobre alle områder, men at det krever tålmodighet.

– Å redde liv har prioritet, sa presidenten.

– Kan ha en mulighet

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener Ukraina kan ha en mulighet til å få overtaket, tross de mindre russiske fremskrittene.

– Det kan være mulig, men det kommer an på Russlands styrke videre i krigen. Det tar tid før Ukraina får maksimalt utbytte av våpenhjelpen fra Vesten, og for at Russland skal få overtaket må de klare å erstatte tapene sine før den tid.

– Russland sliter med fremgang, selv på den lille fronten de nå går for, sier Ydstebø.

Han påpeker derimot at Russland mest sannsynlig vil klare å erobre de gjenstående fem prosentene av Luhansk.

EKSPERT: Oberstløytnat Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Når det gjelder ISWs uttalelser om Russlands strategiske feilgrep er ikke krigføringen så svart hvitt i praksis, ifølge Ydstebø.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at Russland hadde vunnet med en annen strategi. Dette faller på Russlands krigføringsevne og Ukrainas motstand. For meg kan det virke litt tilfeldig. Russland setter inn støtet der de ser muligheter for små seire.

– Det er et spørsmål om tid før et av landene får overtaket til å drive krigen videre. For at det skal skje må en av partene tvinges til knestående, sier Ydstebø.