Trump og hans tidligere justisminister William Barr har i årevis påstått at Russland-etterforskningen til Robert Mueller var grunnløs og ble startet for å sabotere for Trump.

I oktober 2020 utnevnte justisminister Barr en advokat ved navn John Durham som spesialetterforsker med ett eneste oppdrag: Å granske Mueller-etterforskningen.

To og et halvt år senere har Durham kun oppnådd én domfellelse: En tidligere FBI-advokat ble dømt til ett års betinget fengsel for å ha endret beskrivelsen av en CIA-kilde til at vedkommende ikke var CIA-kilde i en epost.

Tirsdag falt dommen i den andre saken som Durham har tatt ut tiltale i. Michael Sussmann var tiltalt for å ha løyet til FBI i 2016, men ble frifunnet.

Tydelig jury

To jurymedlemmer sier ifølge The Washington Post at det var en enkel beslutning å frifinne ham. «Personlig mener jeg at han aldri burde ha blitt tiltalt», sier jurylederen, som mener at myndighetene «burde bruke tiden vår bedre».

– Dette er et skikkelig mageplask for Durham-etterforskningen, sier USA-kjenner Eirik Løkke i Civita til TV 2.

– Og et skikkelig mageplask for denne ideen om at Hillary Clinton-kampanjen hadde «manipulert offentligheten» til å tro at Trump hadde forbindelser med Russland, legger han til.

Løkke mener at dette er et «veldig sterkt slag» både mot Durhams etterforskning og mot alle som har forsøkt å bruke etterforskningen til å legitimere Trumps uskyld og Clintons skyld.

– Det gjelder ikke minst alle ekkokamrene på høyresiden i USA, som har messet om en «Russian Hoax» og at alt snakket om Trumps koblinger til Russland var en bløff. Men Mueller-rapporten dokumenterer veldig nøye hvilke forbindelser Trump hadde til russiske interesser, utdyper Løkke.

JOBBET FOR CLINTON: Michael Sussmann utenfor domstolen i Washington 31. mai. Han jobbet for Hillary Clintons valgkampanje i 2016. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Frikjennelsen omtales som en fiasko for Durham i amerikansk presse:

«Hans årelange etterforskning har blitt hypet i høyrefløyens mediamaskin, der stjernene har lovet at han snart kom til å avsløre «deep state» og bringe de ansvarlige for retten», skriver mediekommentator Oliver Darcy i CNN.

«Durhams etterforskning ser nå ut som det Trump og hans allierte alltid sa at Mueller-etterforskningen var, en langvarig fisketur som aldri dro i land noe,» skriver kommentator Philip Bump i The Washington Post.



– Lettet

Michael Sussmann ble anklaget for å ha løyet til FBI, noe som i USA er kriminelt, da han kom til byrået med påstander om at det eksisterte en hemmelig bakkanal mellom Trump Organization og russiske Alfa Bank.

FBI etterforsket påstanden, men fant ikke noe mistenkelig.

Durham tiltalte Sussmann for å ha løyet til FBI om at han ikke kom med denne anklagen på vegne av en klient. Ifølge Durham gjorde Sussmann dette på oppdrag fra Hillary Clintons valgkamp.

Dette avviser altså juryen i saken.

– Jeg sa sannheten til FBI. Selv om jeg ble feilaktig tiltalt, er jeg lettet over at rettferdigheten til slutt seiret i denne saken, kommenterer Sussmann ifølge The Washington Post.