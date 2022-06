Stemningen i London på kokepunktet – dette er høydepunktet alle venter på

LONDON, STORBRITANNIA (TV 2) Folk stimler til for å overvære den store feiringen av at dronning Elizabeth har vært 70 år ved kronen. Utenfor Buckingham Palace har folk allerede ventet i dagevis.

Det er planlagt tusenvis av offentlige feiringer for å markere dronning Elizabeths 70 år på tronen over hele Storbritannia fire dager til endes.

Det store høydepunktet kommer etter planen når jubileet starter torsdag. Da forventes det at dronningen kommer ut på Balkongen til Buckingham Palace for å overvære den tradisjonsrike «Trooping the Colour»-seremonien.

Sover i telt

Tusenvis forventer å samle seg langs «the Mall» for å få et glimt av dronningen på den store dagen. De ivrigste har allerede samlet seg på stedet med telt og soveposer i flere dager.

Fansen vil hylle dronningen på det som kan bli hennes siste offentlige tilstelning.

HØYDEPUNKTER: Her ser vi tidligere markeringer med dronningen og øvrig familie på balkongen . Fra øverst til nederst er bildene tatt 7. juni 1977, 4. juni 2002 og 5. juni 2012. Foto: PA

En livs opplevelse

Rose overtalte niesen Emma til å bli med henne til å campe ute i påvente av feiringen.

– Dette er eneste mulighet til å oppleve noe slikt i løpet av livet både for meg og henne, sier Rose til TV 2.

Det viktigste for de begge er å få sett dronning Elizabeth med egne øyne.

– Kongefamilien har dessverre ikke alltid oppført seg som de skulle, men dronningen har aldri gjort noe galt. Hun har alltid vært stoisk. Hun har sikkert hatt mange sorger, men hun har oppført seg plettfritt. Og kongelig, kan jeg vel si, sier Rose.

ROYALE FANS: Amerikanske Miriam Lawery og britiske Patty Scott er allerede på plass. Foto: Tonje Iversen / TV 2

– Jeg ønsket virkelig å komme hit å være en del av dette. Jeg har aldri vært med på noe lignende, sier Patty Scott til TV 2.

Hun har akkurat møtt amerikanske Miriam Lawery fra North Carolina som er i London sammen med søsteren.

– Det er en livs opplevelse, noe man kan fortelle barnebarna om, sier Lawery.

– Verdens beste rollemodell

– Dronningen er verdens beste rollemodell. Hun har regjert i 70 år og aldri trådt feil. Aldri sagt et vondt ord og aldri opprørt noen. Hun er bare vanvittig fantastisk, så dette er for å si takk for å ha passet på oss i 70 år, sier Mary Jane Willows (69) til Reuters.

HYLLER DRONNINGEN: Mary-Jane Willows fra Cornwall har bodd i telt i nærheten av slottet siden tirsdag. Foto: James Manning

– Jeg måtte komme hit. Hadde jeg ikke dratt hadde jeg angret, sier Lucy Edwards til TV 2. Hun er på stedet med sin 16 år gamle sønn. Hun forventer ikke at det blir mye søvn utover natten.

– Jeg skal bare hygge meg med folk her på stedet, sier hun.

FESTKLEDD: Lucy Edwards har fått på seg gullskjerf og Union Jack-hårbøylen. Foto: Tonje Iversen / TV 2

Tilreisende har kommet fra hele verden. De som er glade i det britiske kongehuset, og dronningen især ønsker å vise takknemlighet for jobben hun har gjort.

– Jeg er stolt av dronningen, og vi ønsker egentlig å takke henne for den gode jobben, sier Edwards.

Plikt foran alt

Siden dronning Elizabeth II ble overhode for det britiske Samveldet av nasjoner har hun satt plikten foran alt. Ingen vet hva dronningen selv tenker om at livet hennes ble staket ut på denne måten.

Hun har aldri gitt noe intervju eller delt sine personlige opplevelser og tanker rundt rollen hun har.

Portrett: Hun skulle egentlig ikke arvet tronen. Nå har hun regjert i 70 år

Angie og Patrick Hart har reist helt fra Canada for å være tilstede under jubileet. Foto: Matt Dunham

Bekymring for helsen

Det har vært store bekymringer knyttet til dronningens helse den siste tiden. Avlysninger i siste liten og koronasmitte tidligere i år har fått mange til å tvile på om hun ville delta fullt ut på sitt eget platinajubileum.

– Dersom vi ikke får se dronningen i løpet av jubileet, vil millioner av mennesker bli skuffet, har kongefamilie-fotograf Arthur Edwards uttalt til AFP.

Men ting ser lyst ut. De siste ukene har dronning Elizabeth gjort flere overraskende opptredener – blant annet ved åpningen av en ny undergrunnslinje i London som bærer navnet hennes, og på Windsor Horse Show.

Slik er fest-programmet Torsdag 2. juni Mer enn 1200 soldater fra den britiske hæren skal utføre den tradisjonsrike «Trooping the Colour»-seremonien for å markere dronningens fødselsdag offisielt. Militæroppvisningen med hester og musikere kombinerer pomp og prakt og har vært tradisjon i mer enn 200 år. Arrangementet avsluttes med at kongefamilien dukker opp på balkongen til Buckingham Palace for å vinke til de oppmøtte folkemengdene og se på militærfly fly forbi i formasjon. Opptredenen i år er begrenset til bare de arbeidende kongelige, noe som betyr at verken prins Harry, hertuginne Meghan eller prins Andrew deltar. Mer enn 200 varder skal tennes både ved palasset og over hele Storbritannia, inkludert på toppen av landets fire høyeste fjell og på øyene i Den engelske kanal, Isle of Man og britiske oversjøiske territorier. Brennende hyllester blir også å se i hovedstedene til 54 land i Samveldet over fem kontinenter, fra Tonga og Samoa i Sør-Stillehavet til Belize i Karibia. Ni broer over Themsen i London skal også lyses opp, samt landemerket BT Tower og flere katedraler. Fredag 3. juni En nasjonal takkefest for dronningens rekordlange tid som monark og statsoverhode finner sted i St. Pauls-katedralen i London, med et sjeldent klokkespill fra Great Paul-klokken. Det er den største kirkeklokken i landet. Mekanismen gikk i stykker på 1970-tallet, men ble restaurert til sin tidligere prakt i fjor. Den har bare fått spille åtte ganger siden den gang, og aldri i anledning en kongelig feiring. Lørdag 4. juni Dronning Elizabeth er en ivrig tilhenger av hesteveddeløp og ventes å delta på det prestisjefylte og tradisjonsrike løpet The Derby på Epsom Downs. På kvelden ventes det at rundt 22.000 personer, inkludert 5.000 samfunnskritiske arbeidere og helsearbeidere, skal delta på BBCs Platinum Party i Buckingham Palace. Der er det duket for en stjernespekket konsert. Blant annet Queen + Adam Lambert, Diana Ross, Elton John, Alicia Keys og Andrea Bocelli skal framføre sine største hits, og konserten er ventet å vare i to og en halv time. Søndag 5. juni Mer enn 70.000 personer har registrert seg for å arrangere store jubileumslunsjer, og det er ventet at over 10 millioner mennesker bruker dagen på feiring med venner og naboer, ifølge regjeringen. Mer enn 600 offisielle lunsjer er planlagt i Samveldet og andre land, fra Canada til Brasil, New Zealand til Japan og Sør-Afrika til Sveits. Den siste dagen av feiringen kulminerer med en stor parade gjennom London sentrum. Rundt 10.000 er involvert i en musikalsk og kreativ framsyning av hvordan det britiske samfunnet har endret seg siden dronning Elizabeth ble kronet i 1952. Paraden avsluttes med at nasjonalsangen synges utenfor Buckingham Palace. Forsanger er Ed Sheeran. (NTB)

Feiringen har vært planlagt i månedsvis, og det er siste finpuss som gjenstår. Onsdag settes det opp gjerder, og politiet sjekker sikkerhetsopplegget rundt Buckinham Palace.

Feiringen foregår ikke bare i London. Over hele landet blir det i disse dager pyntet med røde, hvite og blå Union Jack-flagg til gatefester, piknik og grilling.

ROYALE FANS: I London er folk mer enn klare for å starte den store jubileumsfesten. Foto: Reuters

Britene får to fridager for å feire dronningen, noe spesielt butikk- og serveringsbransjen håper skal føre til god omsetning etter to vanskelige år med koronapandemi.

Ingen annen britisk monark har noensinne sittet på tronen like lenge som dronning Elizabeth. Mange er bekymret for det britiske monarkiets framtid etter hun har gått bort, men de neste fire dagene er det feiringen det blir fokus på.