Eikeri til Roland-Garros-finale: – Blir litt tom for ord

Det ble klart etter at de slo duoen Nicole Melichar-Martinez og Kevin Krawietz 2-1 i sett i mixed double i Roland-Garros.

Etter å ha blitt utspilt i det første settet klarte det norsk/belgiske paret å snu kampen som måtte avgjøres i et power tie break. Det vil si først til 10 poeng.

Generalsekretær i Tennisforbundet, Aslak Paulsen. Foto: Morten Asbjørnsen, TV 2.

Kampen endte 1-6 og 7-6 (7-4), 10-7. Oppgjøret var over i løpet av en time og 24 minutter. Semifinaleplassen sikret uansett paret rundt 1,45 millioner kroner på deling.

– Jeg satt akkurat og skrev til presidenten at det var 1-6, 0-3 og ble rundspilt. Så snur de kampen til norsk-belgisk favør. Jeg blir litt tom for ord. Alt kan skje i double, men så er det noe med å tørre å stå i det hele veien og så kan det være at det kommer en mulighet. De spilte utrolig bra, det andre paret til å begynne med. De gjorde knapt feil, leste alt riktig og så snudde det, sier Aslak Paulsen, generalsekretær i Tennisforbundet, til TV 2.

– Vi er jo ikke akkurat bortskjemt med å ha nordmenn i en finale i en Grand Slam. Så du får ha meg unnskyldt i at jeg høres litt skjelven ut, fortsetter Paulsen.

– Hvor stort er dette?

– Å komme til en finale i Grand Slam, større blir det ikke. Så jeg må la det synke litt inn, jeg kjenner tårene litt bak i her. Men jeg er utrolig glad på Ulrikke sine vegne, og ekstremt glad for at norsk tennis også får noen overskrifter. For dette her bør egentlig få forsiden, for så stort er det.

– Ulrikke er veldig hardtarbeidende. Hun har hatt noen tilbakefall i karrieren sin, men hun har stått på videre og vist at det er mulig å nå en Grand Slam-finale, understreker Paulsen.

Melichar-Martinez er ranket som nummer 24 i verden i double, hennes tyske partner er ranket som 14. Eikeri er ranket som nummer 273 i verden, mens Vliegen er raket som nummer 50.

I finalen venter vinneren av oppgjøret Gabriela Dabrowski, Canada/John Peers, Australia og Ena Shibahara, Japan/Wesley Koolhof, Nederland. De to parene er tredje- og annenseedet i turneringen.