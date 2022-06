Mot alle odds

Hvis du går inn på en tilfeldig fødestue i Norge og ser en nyfødt guttepjokk, hvor sannsynlig er det at akkurat den guttungen skal ende opp som tennisspiller på toppnivå? Ekstremt lav, ifølge beregningene til Global Odds Index. De har forsøkt å bruke historiske data og tall på antall toppidrettsutøvere fra ulike land til å regne ut oddsen for å nå elitenivå i ulike idretter basert på fødeland.



Disse tallene er ikke nødvendigvis så nyttige hvis man skal prøve å spå fremtiden, men de forteller oss mye om hvordan ting HAR vært. Ifølge disse beregningene var oddsen for at en norsk gutt født mellom 1998 og 2003 skulle bli tennisspiller på elitenivå 1:47500. Oddsen for å bli fotballspiller på toppnivå er til sammenligning bare 1:777. Tennis er en av idrettene der Norge kommer desidert dårligst ut.

Global Odds Index bruker alle mannlige tennisspillere med ATP-rangering i singel eller dobbel som målestokk. Sjansen for at Norge ikke bare skulle fostre en tennisspiller på elitenivå, men faktisk en av de ti beste spillerne i verden er selvsagt forsvinnende liten.

Heldigvis er norsk idrettshistorie preget av mennesker som ga blanke i dårlige odds. Casper Ruud er definitivt en av dem. Unggutten fra Snarøya skriver akkurat nå norsk tennishistorie. Selv om han bare er 23 år, er han allerede vår soleklart beste mannlige tennisspiller noensinne. Casper Ruuds karriere er allerede helt unik i norsk målestokk.

Til tross for at vi er en liten nasjon, har vi vært bortskjemt med verdensenere i en rekke ulike idretter. Vi har vært konger med ski på beina, håvet inn medaljer i håndball og hatt gylne øyeblikk på friidrettsarenaer verden rundt. Fotballjentene har vært verdensmestere og selv herrelandslaget vårt yppet seg med de aller største under Drillo.

I tennis derimot, en av verdens aller største idretter, har vi aldri lyktes skikkelig. Før nå. I norsk tennis kan vi allerede konstatere at vi kommer til å snakke om før og etter Casper Ruud. Der mange andre norske utøvere følger i andres fotspor, gjør Casper Ruud nybrottsarbeid. Han tar norsk idrett inn i ukjent terreng, og han gjør det med bravur.

I en idrettsnasjon som kjemper i toppen på en rekke fronter er vår nye tennisstjerne ekstraordinær fordi han hevder seg på en arena der Norge normalt er en miniputt.

Derfor er det ingen tvil om at Casper Ruud har satt en helt ny standard for norsk tennis. Han er nå ranket som nummer åtte i verden. Det er hele 31 plasser foran pappa Ruud, som var Norges best rangerte noensinne før sønnen gikk forbi ham. Norges tredje beste herrespiller gjennom tidene er Jan Frode Andersen, som hadde en 135. plass på rankingen som bestenotering. Det sier alt om hvor grensesprengende Casper Ruuds prestasjoner er.

Det er neppe tilfeldig at det er nettopp sønnen til vår tidligere ener som nå smadrer glasstaket serve etter serve. Både arv og miljø har garantert vært viktig for at Ruud skulle lykkes mot alle odds. Han begynte å satse veldig tidlig og hadde en erfaren mentor på hjemmebane. Familien har strukket seg langt for å sikre sønnen så gode muligheter for å lykkes som overhodet mulig. Det skapte store overskrifter da de i 2015 solgte huset for å kunne finansiere det da 16 år gamle talentets videre satsning.

Og hva gjør du når du kommer fra en nasjon uten noen stor tennistradisjon å dra nytte av? Hvis du jager en drøm ingen andre nordmenn noensinne har oppnådd, må du kanskje ut av Norge for å kunne jevne ut oddsen. Familien Ruud reiste utenlands og oppsøkte de beste miljøene de kunne få tilgang til. Som tenåring fikk Casper Ruud muligheten til å flytte til Spania og bli en del av akademiet til idolet Rafael Nadal.

Nå høster Casper Ruud og familien fruktene av alle årene med knallhardt arbeid. Nå kan Ruud ende opp med å møte sitt store idol i en Grand Slam-finale. Nadal blir 36 år på fredag. Dette kan bli spanjolens 14. tittel i Roland-Garros. Og kanskje er det en ung nordmann fra hans eget akademi som står på andre siden av banen når det hele skal avgjøres.

Det vi nå er vitne til i Paris er rett og slett uten sidestykke i norsk tennishistorie. Å ha en nordmann i en semifinale i en Grand Slam-turnering ville vært en virkelighetsfjern drøm for et tiår siden. Nå har utopien plutselig blitt virkelighet. En kombinasjon av egne prestasjoner, medvind i trekningen og storspillere som har underprestert har gitt Ruud tidenes mulighet.

Denne turneringen kan være starten på noe virkelig stort, både for hovedpersonen selv og for norsk tennis. Vi ser allerede en mer offensiv Casper Ruud. Tonen er hakket mer ambisiøs og selvsikker enn før. Før kvartfinalen sa han rett ut at han var favoritt mot danskenes nye yndling. Både i ord og handling fremstår han nå som en utøver som er klar for å ta et nytt steg mot toppen.

Casper Ruud er ikke lenger med som læregutt. Tiden som ungt og lovende supertalent er forbi. Nå handler det om å vise hvorfor han hører hjemme i verdenstoppen. Hvis han går hele veien til finalen, vil det være et av årets største norske idrettsøyeblikk. Og med sin enorme suksess kan Casper Ruud også være med på å endre tennisens kår i Norge. Et større tennismiljø her hjemme vil gjøre oddsene bedre for kommende generasjoner av tennistalenter.