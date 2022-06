Liam Payne i Twitter-storm etter nytt intervju

Tidligere One Direction-medlem Liam Payne (28) er i hardt vært etter et intervju med YouTuber Logan Paul.

I det godt over én time lange intervjuet, snakker Payne flere ganger om hans tid i bandet.

Flere av fansen reagerer nå på det de mener er drittslenging om hans tidligere kollegaer.

– Jeg hatet Loui. Han var vill og han ville være vill. Han er min bestevenn nå, var noe av det Payne sa om Louis Tomlinson.

Payne fortalte også om en angivelig hendelse «hvor et bestemt medlem skal ha kastet ham på veggen».

ONE DIRECTION: Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson og Harry Styles i 2015. Foto: John Shearer /AP

Uttalte seg om voldssiktelse

Men særlig hans uttalelser om Zayn Malik (29) har satt fyr på internett.

Payne starter med å si at det er mange grunner til at han misliker Zayne, og mange grunner til at han alltid vil være på hans side.

Deretter begynner han å prate om at foreldrene hans er veldig støttende, for så å si:

– Zayn hadde en annerledes oppvekst i den forstand, sa Payne og fortsatte:

– Man kan alltid se på mannen og der han er i dag, og si, jaja, den fyren er en kuk. Sant. Men på slutten av dagen, når du forstår hva han har vært gjennom for å komme til det punktet, sier Payne og fortsetter:

– Jeg støtter ikke hans handlinger og godkjenner ikke noen av tingene han har gjort. Jeg kan ikke være på hans side grunnet det. Det jeg kan si er at jeg forstår og håper... Ditt eneste håp er at på et tidspunkt i deres liv vil personen på den andre enden av telefonen ta imot hjelpen du er villig til å gi dem.

Måtte på sinnemestringskurs

I oktober 2021 meldte TMZ at det skulle var slutt mellom Zayn Malik (29) og modell Gigi Hadid (27), kun ett år etter at de fikk sitt første barn sammen.

Det ble koblet opp mot en angivelig krangel mellom Malik og hans daværende svigermor Yolanda Hadid (58), hvor han skal ha dyttet henne inn i et skap.

SLUTT: Zayn Malik og Gigi Hadid avbildet i 2016 under MET-gallaen. Foto: Mike Coppola /AFP

Samme uke ble det kjent at Malik hadde blitt siktet for fire forhold for trakassering. BBC skrev at ifølge retten i Pennsylvania erkjente Malik straffskyld, men at Malik sa at han istedenfor å erkjenne straffskyld, «ikke bestred» de fire tiltalepunktene.

Han nektet hele tiden for å ha slått til Yolanda.

Malik ble dømt til 90 dagers prøvetid for hvert tiltalepunkt, som totalt ble 360 dager. Han måtte også fullføre et sinnemestringskurs, og et vold i hjemmet-program.

Fansen går hardt ut mot Payne

I skrivende stund er Payne den 14. mest omtalte på Twitter i USA. Flere mener han «utnytter» One Direction for å holde seg relevant, og ber ham om å se seg selv i speilet.

En bruker mener det er problematisk at Payne maler et bilde av Zayn som en voldelig mann med en dårlig oppvekst:

«Det styrker bare stereotyper og nok en gang angriper melaninrike og kaller oss voldelig».

En annen Twitter-bruker sier at Payne, «som hvit mann, burde ikke ha uttalt seg om oppveksten til melaninrike Malik»:

«Å høre ham slenge dritt om brune folks foreldreoppdragelse er avskyelig».

Flere fans utrykker bekymring for artisten, og en kvinne skriver at podkast-intervjuet «knuste hjertet» hennes.

i feel like liam payne is going through something — 🐝 ✨ (@amme_xoxo) June 1, 2022

Artisten, som ble en del av One Direction da han var 16 år gammel, har tidligere vært åpen om alkoholmisbruk og at han gjennom karrieren har slitt med sin mentale helse.

I fjor fortalte han i en podkast at han falt tilbake i gamle uvaner under koronapandemien.

– Det ble tidligere og tidligere, og lettere og lettere å ty til, sa han om alkoholinntaket.

Payne har foreløpig ikke kommentert reaksjonene i etterkant av intervjuet.