Dronning Elizabeth i flydrama

Da dronningen skulle fly tilbake til London fra Aberdeen tirsdag formiddag oppsto det problemer.

På vei til den britiske lufthavnen Northolt, nordvest fra London, inntraff et kraftig uvær og skapte ubehag. Både lyn og torden gjorde det vanskelig for privatflyet å lande.

I over 15 minutter måtte piloten fly i sirkler over flyplassen før de trygt kunne gå inn for landing.

Det britiske kongehuset bekrefter hendelsen overfor Daily Mail, men sier at det aldri var fare for den britiske dronningen sin sikkerhet.

Platinajubileum denne uken

Anledningen for hjemturen er feiringen av dronningens platinajubileum. Hennes 70 år på tronen skal markeres med en stor feiring som strekker seg fra 2. til 5. juni.

Både Prins Harry og hertuginne Meghan kommer hjem fra USA for å delta på feiringen, og med seg har de barna sine Archie (3) og Lilibet (1). Det vil da være første gang dronningen møter barnebarnet Lilibet, som fyller ett år lørdag 4.juni.

Det er også ventet en stor konsert som skal livestreames av BBC, der blant annet Eurovision-deltaker Sam Ryder skal opptre for dronningen.

PARADE: Her øver de til dronningens bursdagsparade som finner sted torsdag. Foto: Yui Mok/AP

Endelig tilbake

Den tradisjonelle paraden er endelig tilbake igjen etter koronapandemien, og det er ventet et enormt menneskeliv i Londons gater. Torsdag 2. juni går paraden fra Trafalgar Square til Buckingham Palace.

Det er ventet at blant annet over 1200 soldater, flere hundre militære musikere og 240 hester skal delta i paraden, ifølge det britiske kongehusets nettside. Den avsluttes med en flyparade over Buckingham Palace, med 70 flymaskiner fra militæret.

Feiringen vil blant annet inneholde kongelig lunsj, hesteritt, konkurranser og mye mer.