«Tragisk sak», skrev retten. Så løslot de mannen etter 37 år

61-åringen har tilbrakt mesteparten av livet i et enmannsfengsel på Østlandet. Tingretten har nå valgt å løslate mannen, og påpeker samtidig et stort paradoks med loven.

For nesten 40 år siden begikk en mann overgrep mot en rekke unge barn.

Året var 1984 da Agder lagmannsrett dømte den da 22 år gamle mannen til fengsel i ett år og to måneder. I tillegg mente retten det var fare for gjentakelse og han ble dømt til sikring, som var en slags forløper til det vi i dag kaller forvaring.

Etter dette ble han værende på straffegjennomføring helt frem til i fjor høst, da det falt en uvanlig dom i en tingrett på Østlandet.

Denne dommen er ført i pennen av sorenskriver Jørn Holme, som besluttet at mannen skulle frifinnes fra forvaring. Holme skriver at «dette er en tragisk sak av flere grunner», fordi:

«En lettere psykisk utviklingshemmet mann har tilbragt nær førti år i sikring/forvaring. (...) Sett i ettertid burde tiltalte for svært mange år siden blitt overført til tvungen omsorg i helseinstitusjon, uten at det desverre har vært hjemmel for det, så lenge han ble vurdert som tilregnelig».

ENMANNSFENGSEL: Boligen der mannen bodde var omkranset av gjerder, og personale som fulgte ham tett. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

– Det er helt uforståelig for meg at ingen har grepet inn og fått han ut av dette for lenge siden, sier mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til TV 2.

Ser på barne-TV

TV 2 har gått gjennom flere dommer og saksdokumenter som omhandler denne mannen. I dag er han 61 år, men ifølge sakkyndige er han mentalt på nivå med et barn.

Han har så lav IQ at han etter dagens lovverk ikke kan straffes. Ifølge TV 2s opplysninger er Astrid Lindgrens barneserier «Emil i Lønneberget» og «Vi på Saltkråkan» blant 61-åringens favorittprogrammer på TV.

TJORVEN: Barneserien «Vi på Saltkråkan» er blant 61-åringens favoritter. Maria Johansson spilte rollen som «Tjorven». Foto: NRK

Ifølge rettsdokumenter legges det til grunn at mannens «store interesse for barn, ikke først og fremst skyldes en seksuell dragning, men først og fremst at han er lettere psykisk utviklingshemmet, mentalt utviklet mer som en 9/10-åring og liker å være sammen med barn».

Flere ganger har sakkyndige diagnostisert ham som pedofil, og det har blitt påpekt at han ofte opptrer «ukritisk med manglende sperrer i forhold til det som er sosialt akseptabelt».

Allerede i den første dommen, fra 1984, slår retten fast at overgrepene i stor grad må sees på «som en slags surrogathandlinger for normal seksuell omgang».

De la til grunn at han hadde hatt «seksuell omgang med barn som han i psykisk utvikling er noenlunde likeverdig med».

På grunn av mannens funksjonsnivå mente retten at vanlig fengsel ikke ville være et egnet sted for ham.

Derfor har han tilbragt store deler av livet på ulike institusjoner og i enmannsfengsler – men formelt sett har han like fullt sonet på sikring og forvaring.

BOLIG: Bak disse veggene satt den utviklingshemmede mannen på straffegjennomføring noen av årene. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2.

Dømt på nytt

Elleve år etter dommen i Agder lagmannsrett var mannen fremdeles under soning.

Det var imidlertid ikke nok til å forhindre at han begikk nye overgrep mot barn. På midten av 1990-tallet ble han dømt på nytt og sikringen ble forlenget.

Ifølge retten hersket det full enighet om at soning i fengsel fremdeles ikke var aktuelt, men at myndighetene samtidig slet med å finne et opplegg som fungerte:

«Saken bærer preg av til dels paniske vedtak og virksomhet for å finne et alternativ, uten at dette har lykkes», heter det i rettsavgjørelsen fra 1995.

Prøveløslatt i to tiår

I 2002 ble særreaksjonen sikring avviklet. Det skjedde i forbindelse med opprettelsen av forvaringsinstituttet.

61-åringens sikringsdom ble dermed konvertert til forvaring, og i 2003 ble han overført til ordningen statlig finansiert prøveløslatelse – en ordning TV 2 har satt søkelyset på den siste tiden.

Gjennom en omfattende kartlegging er det avdekket at flere på denne ordningen er lettere psykisk utviklingshemmet og at enkelte har vært prøveløslatt svært lenge. Én av dem har sonet i 27 år, uten å være strafferettslig tilregnelig, som TV 2 nylig kunne fortelle.

Alt fra forskere og eksperter til et regjeringsoppnevnt utvalg har satt spørsmålstegn ved om ordningen er i tråd med loven, og forbundet for utviklingshemmede mener menneskerettigheter er brutt.

Etter TV 2s avsløringer har justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varslet en omfattende evaluering av ordningen.

Slik fungerer den kontroversielle ordningen:

Avsluttet forvaringsdommen

Etter to tiår på prøveløslatelse satte tingretten foten ned i 61-åringens sak.

I oktober 2021 besluttet sorenskriver Holme at den domfelte skulle frifinnes fra det strenge soningsregimet han hadde vært underlagt frem til nå.

Retten viste til at mannen hadde vist fremgang under prøveløslatelsen, og at faren for gjentakelse var redusert. I den oppsiktsvekkende rettsavgjørelsen tok Holme det kraftig oppgjøret med mannens soningsforhold gjennom svært mange år.

Samtidig kom han med en anbefaling:

«Retten anbefaler sterkt at tiltalte får en bemannet omsorgsbolig, som sikrer han tett oppfølging og hjelp. Dette vil redusere faren for gjentakelse av alvorlige sedelighetsovergrep, selv uten hjemmel til tvangstiltak. Hans alder kan også gradvis redusere faren ytterligere.»

DOMMER: Sorenskriver Jørn Holme besluttet å frifinne domfelte. Han vil ikke kommentere denne saken. Foto: Berit Roald / NTB

Retten la dessuten til at de mente mannen kunne blitt løslatt uansett – med hans IQ som begrunnelse:

«Hvis retten ikke hadde funnet grunnlag for frifinnelse på bakgrunn av at lovens krav om videre forvaring ikke var oppfylt, kunne tiltalte som vitterlig har en IQ på mellom 55 og 60, også blitt frifunnet på dette grunnlag», mente Holme.

TV 2 har vært i kontakt med sorenskriveren, som ikke ønsker å kommentere dommen.

Forsvarer reagerer kraftig

Mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, mener hans klient har vært utsatt for en stor urett.

– Han har fått en urimelig hard og en altfor voldsom behandling ut fra handlingene som har vært gjort. Det er 40 år hvor da staten tar over livet til et menneske, sier han.

KRITISK: Jon Anders Hasle har vært mannens forsvarer. Foto: Tor Henning Flaaten / TV 2

Han beskriver dette som «tett opp mot et justismord».

– Det er hvert fall veldig nært, sier han.

Hasle understreker at hans klient, med sin mentale kapasitet, ikke klarer å se konsekvenser på samme måte som en voksen person.

– Det er på en måte seksuell utprøving som han mener er mellom jevnaldrende, og det er det jo ikke. Han mener jo ikke dette og har ikke hatt noen tanker om dette. Han er et barn i hodet mens han har gjort dette.

– Burde grepet inn

TV 2 har også snakket med 61-åringens verge. Han er enig med forsvareren i at noen burde grepet inn langt tidligere. Samtidig er han opptatt av å få frem at han ikke kjenner seg igjen i de sakkyndiges konklusjon om mannens mentale nivå.

– Jeg mener det blir feil å fremstille ham som på mentalt nivå med en 9-10-åring, slik retten gjør. Han fremstår som en ganske vanlig mann når man møter ham, han har veldig god hukommelse, men har selvsagt også sine begrensninger, sier vergen.

Forsvarer Hasle mener behandlingen av 61-åringen kan være brudd på menneskerettighetene.

– At han har sittet nær 40 år på sikring og forvaring i enmannsfengsler er et overgrep. Derfor er vi veldig glad for at han endelig er blitt en fri mann og kan bo i sin egen leilighet, sier forsvareren.