Dette har du krav på hvis flyet er forsinket eller kansellert

Kaoset på flyplassene er allerede i gang, og alt tyder på at det ikke blir mindre jo nærmere sommerferien vi kommer.

Etter to år med pandemi og innenlandsferie, er det mange som nå skal ut og reise.

På Schiphol i Amsterdam ble det lørdag så stort kaos at flyselskapet KLM valgte å fly tomme fly til flyplassen.

– Må lære på nytt

Odd Roar Lange, reisejournalist for Dinside.no og mannen bak nettsiden «The Travel Inspector», deler sine beste råd hvis det oppstår problemer på reisen.

– Alle må lære å reise litt på nytt. Det kommer alltid som et sjokk på oss når det skjer noe uventet, men denne sommeren må vi forvente at noe uforutsett vil skje, sier Lange til God morgen Norge.

Lange anbefaler alle å møte mye tidligere enn man pleier, lese igjennom rettigheter før man drar, og å være forberedt på kanselleringer og store forsinkelser.

Han poengterer at flyselskapene og sikkerhetsselskapene ikke har klart å bemanne opp fullt overalt, og at det derfor kommer til å bli mange kanselleringer fordi det rett og slett ikke er mannskap.

Lange køer ved Schiphol 22. mai 2022. For lite flyplasspersonale etter to år med pandemi i kombinasjon med reiselystne passasjerer har ført til lange køer ved flere europeiske flyplasser den siste tiden. Foto: Hilde Gran / TV 2

Dette har du krav på

Men hvis det skulle gå galt, er det viktig å vite hvilke rettigheter man faktisk har.

– Hvis det er problemer flyselskapet kan forventes å vite om, har vi som passasjerer gode rettigheter. Hvis det er forsinkelser på grunn av været, terror, eller lignende så er flyselskapene litt mer uskyldig, forklarer Lange.

Han forteller at vi som passasjerer uansett har rett til å bli flyttet til et annet fly eller få pengene tilbake hvis flyet kanselleres.

– Enkelte flyselskap prøver seg på en liten finte. Hvis det er noen dager til neste fly med samme selskap har man krav på å reise med første mulige fly.

– Gjerne også med konkurrerende selskap, bekrefter han.

Rett til bespisning og overnatting

Det skjer ofte at flyet blir noen timer forsinket eller blir flyttet til neste dag. Da har man rett til å få mat, drikke og overnatting dekket.

– En feil mange gjør, er at de stiller seg i kø hos flyselskapene for å få en voucher på 150 kroner. Det er mye bedre å handle selv, legge ut og å få igjen pengene senere.

Lange understreker at man ikke kan gå på et fem-retters måltid, men ta seg råd til det som kalles rimelig forpleining. Da er du ikke låst til kun 150 kroner, og du kan få deg et godt og rimelig måltid.

Det samme gjelder hotellovernatting: Man må ikke ta imot tilbudet fra flyselskapene.

– Da blir du ofte plassert på et hotell lang unna, der man må stå i kø for å bli kjørt til hotellet, kø for å få sjekket inn og kø for å sjekke ut. Finn heller et hotell selv, legg ut for beløpet, og få igjen pengene.

Han bekrefter at han selv har sendt inn refusjon mange ganger, og at det aldri har oppstått problemer med det.

Ikke alltid flyet er kansellert

Mange opplever å få beskjed om at flyet er kansellert og at man er flyttet over på en annen flyavgang. Det medfører ikke alltid riktighet.

– Noen ganger så har ikke flyet blitt kansellert: Du har bare blitt flyttet over på en dårligere avgang, også kan de selge din tidligere billett til en mye høyere pris, sier Lange.

– Hvis du får beskjed om at reisen er kansellert så dobbeltsjekk at det opprinnelige flyet faktisk ikke går.

Lange forklarer at det bare er å gå inn på flyselskapets nettside og se om det fremdeles selges billetter til den opprinnelige avgangen.

– Da kan du ringe flyselskapet og si at dette passer ikke for meg, og beholde din originale billett.

Har noe ansvar selv

Man kan ikke alltid skylde på flyselskapene. Spesielt nå som man må forvente at det er kø, er man nødt til å stille opp tidlig. Med det forklarer Lange at hvis du mister flyet fordi du ble stående i kø i sikkerhetskontrollen, så har du ingen rettigheter. Svaret vil da kun være at man skulle kommet tidligere.

– Hvis du har gjort alt du kan for å rekke flyet ditt, og uforutsette årsaker gjør at du kommer for sent. Da er det reiseforsikringen som gjelder, forklarer Lange.

– Ingen må reise noe sted uten reiseforsikring.

Han presiserer at det også er viktig å bestille hos flyselskapet direkte.

– Mange har bestilt billett via en søkemotor. Da må du passe på å registrere deg hos flyselskapet slik at du får alle beskjeder. Disse søkemotorene har nødvendigvis ikke gitt fra seg din kontaktinfo til flyselskapene.

– Jeg ville styrt unna å bruke booking-nettsider, spesielt denne sommeren her.

Pass på tiden under mellomlandingen

La oss si at du kommer deg gjennom innsjekk og sikkerhetskontrollen uten problemer, men du har bestilt en reise med mellomlanding og flyet er såpass forsinket at du ikke rekker det flyet som skulle ta deg videre til din destinasjon.

– Prøv å bestill gjennom samme selskap hele veien, og ha én betaling til slutt. Har du to forskjellige betalinger så regnes det som to forskjellige reiser uansett om det er samme selskap eller ikke. Da har du heller ingen rettigheter hvis du ikke rekker flyet etter mellomlandingen.

– Nordmenn er gode til å fikse mye selv. Pass på at du har en gjennomgående billett, med én betaling. Da har du rettigheter hvis du kommer for sent til det korresponderende flyet, avslutter Lange.