Da familien oppdaget hva Hani delte på sosiale medier, ble han utstøtt

Hani Assaf (36) dro fra homo-fiendtlige Libanon til Norge, og her fant han friheten i sin drag-personlighet, Frida Marida. Men det kostet han kontakten med familien.

I oppveksten var Hani Assaf (36) et mobbeoffer på skolen i hjemlandet Libanon. Foreldrene skjønte tidlig at sønnen deres hadde en annen legning enn de hadde ønsket seg.

I dokuserien Drags på TV 2 Play forteller Assaf åpent om hvordan hvordan det var å forlate livet i Libanon til fordel for et tilsynelatende spennende liv i Norge.

– Jeg valgte å forlate familien, familiebedriften, den gamle jobben min og alt av det jeg hadde i Libanon til fordel for en forelskelse.

DRAGS: I realityserien Drags følger vi livet til fem ulike drag-artister, deriblant Hani Assaf aka Frida Marida (t.v). Foto: TV 2

Forelsket, fattig og uten rettigheter

Assaf flyttet til Norge på grunn en forelskelse. Den store forelskelsen møtte han først i Libanon, men så fort den kjekke mannen flyttet til Norge, ble det et dilemma for han.

– Jeg besøkte han i Norge, men følte ikke jeg kunne forlate alt for ham og bli i dette kalde landet. Men jeg kunne ikke leve i Libanon uten ham.

Assaf ga etter, og flyttet til Norge i 2017. Men livet i Norge ble fort krevende uten penger, jobb eller rettigheter. Og forholdet tok en uventet retning.

– Jeg hadde bare han i livet mitt, og derfor sto jeg i en utnyttende og sårbar posisjon. På det tidspunktet visste jeg ikke at relasjonen kom til å handle om å kjempe for frihet – jeg trodde jeg kjempet for kjærlighet.

KJEMPET: Livet ble ikke helt som forventet da Assaf kom til Norge for kjærligheten. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Etter hvert skjønte Assaf at han måtte komme seg ut av den vanskelige situasjonen, og det var da han kom opp med ideen om å skape sitt drag-alter ego, «Frida Marida».

– Jeg skapte Frida Marida på et tidspunkt der jeg var ganske langt nede, men hun ga meg frihet til å kunne uttrykke følelsene mine.

Han forklarer at Frida Marida er arabisk; Frida betyr «spesiell» og Marida betyr «syk».

Utstøtt fra familien

Assaf vokste opp i konservativ og kristen, men kjærlig familie. Oppveksten var tøff for en feminin liten gutt, i et land der homofili er straffbart.

– Foreldrene mine har alltid vært ukomfortable med at jeg er skeiv, og de ønsket ikke at legningen skulle bli vist for andre. Mye av det jeg hadde inni meg av interesser og følelser måtte jeg holde tilbake, da jeg ble nektet å vise dem frem av familien, forteller han.

Trangen etter å kunne uttrykke følelsene sine ble etter hvert veldig sterk, etter å ha vært deprimert og hatet seg selv for den fasaden han måtte vise i mange år.

MOTGANG: Assaf hatet seg selv store deler av oppveksten, fordi han ikke fikk uttrykke følelsene sine. Foto: Jorgen Nordby/ TV 2

– Når det er sagt, så har jeg en veldig fin og kjærlig familie. De bare visste ikke hvordan de skulle håndtere å ha en liten, tjukk og feminin gutt.

Fascinasjonen for drag-kulturen økte da Assaf kom til Norge, og showene han gjorde som Firda Marida valgte han å ikke si noe om til familien.

Men da familien fikk se han i store, feminine kreasjoner på sosiale medier, fikk Assaf en ubehagelig melding.

– Familien min skrev at de ikke ønsket å ha kontakt med meg lenger, på grunn av «Frida Marida». Det var en veldig vond melding å få. Jeg ble lei meg, men samtidig så åpnet det dørene for at jeg endelig kunne være meg selv.

FEMININ GUTT: Assaf ble nektet å gå med kjole som liten gutt. Foto: Jørgen Nordby/ TV 2

Men drag-artisten har troen på at familien en dag vil godta han og det livet han har valgt. Med det i baktankene dedikerer han en sang til familien i hvert show.

– Jeg dedikerer en sang til dem for å vise at jeg har hatt dem i tankene hele tiden. Jeg vil også at de skal se og forstå hvor vanskelig jeg har hatt det. Jeg vil at de ska være en del av mitt publikum og elske meg slik andre gjør.

– Hvorfor tror du familien din har sånn i mot at du driver med drag?

– Det blir skapt mye negativ rykteflom rundt homofile i Midt-Østen, og det vet foreldrene mine. Ellers så handler det også om homofobi. Også er det veldig fremmed for dem. Jeg husker godt da jeg tok på meg kjole og imiterte damer som liten, og fikk streng beskjed om å ikke gjøre det igjen av moren min.

KREATIV: Kostymene til Frida Marida lages av Assaf selv, og de gjenspeiler alltid showenes budskap. Foto: Sara Marie Broen/ TV 2

Vil hjelpe andre med Frida Marida

Etter ti måneder med psykologisk hjelp og flere dragshow, fikk han en åpenbaring. Endelig kunne han ta opp kampen om å elske seg selv.

– Folk begynte å like meg for den jeg var, og publikum elsket det jeg fremførte på scenen som «Frida Marida». Jeg kunne bare lukke øynene og synge fra hjertet.

Assaf er opptatt å få frem sin historie og politiske budskap når han lager dragshow. Alle kostymene hans er selvlaget, og kreasjonene hans spiller på ting som han selv har opplevd; alt fra fysisk vold til rasisme.

– Showene mine utvikler selvtilliten min. Jo mer jeg snakker om problemene mine, historien min, traumaene mine og ulike opplevelser, jo mer hjelper jeg både meg selv og andre. Det betyr mye.

SHOWBIZ: Det er ikke lett å leve av drag, men Assaf håper det det kan bli et større levebrød på sikt. Foto: Jørgen Nordby/ TV 2

I dag lever Assaf et kreativt liv i Norge, med mange baller i luften. Til daglig driver han sitt eget videoproduksjonsfirmaet Cloudberry Multimedia, der de lager videoinnhold for bedrifter knyttet til menneskerettigheter og miljørelaterte saker.

– Jeg har bare tre ansatte og jobber hele døgnet. Hvis jeg ikke jobber med et prosjekt, så jobber jeg med å skaffe meg et prosjekt.

Og «Frida Marida», hun plasserer han imellom en hobby og en jobb.

– Drag-showene har blitt en måte å tjene penger, på, men jeg er så generøs at jeg bruker alle pengene mine på Frida Marida, sier han.

Assaf har en travel måned foran seg, med flere show i sikte i forbindelse med Oslo Pride. Og 24. juni står Frida Marida på Cosmopolite Scene med showet «ReLOVution».

– Showet mitt er støttet av Kulturådet. De ønsket å gi meg anerkjennelse og takknemlighet etter alt jeg gjennomgått med mishandling og urettferdighet.

Se alle episodene av Drags på TV 2 Play.