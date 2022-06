Skoda Enyaq Coupe vakte enorm oppsikt da den ble vist frem første gang i 2019. Her slo Skoda til med en sporty og lekker elbil.

Senere ble det klart at denne ikke skulle være først ut blant Enyaq-modellene. Skoda startet nemlig i stedet med den langt mer tradisjonelle SUV-utgaven.

Men nå er det endelig klart for lansering av Coupe-versjonen.

Starter med toppmodell

I dag åpnet importøren salget. Og bare for å ta det med én gang: Prisen starter på 579.000 kroner, i starten er det bare snakk om en utgave, nemlig Enyaq Coupe RS iV med 4X4. Denne toppmodellen har 299 hestekrefter og maksimalt dreiemoment på 469 Nm.

Med det legger Coupe-utgaven seg høyt prismessig i Enyaq-utvalget. Bare toppmodellen iV Ultra koster i dag mer, fra 584.800 kroner.

For første gang vil Skoda-kundene få mulighet til å kjøpe bilen direkte på nett, i tillegg til ute hos forhandler.

Her kan du lese en av de første sakene våre på denne bilen

Konseptmodellen av Enyaq Coupe fikk svært mye skryt. Skoda har også vært tro mot det da bilen ble produksjonsklar.

Rekkevidde inntil 510 km

Designet er langt mer sporty enn på Enyaq SUV, men det går ikke mye ut over de praktiske egenskapene. Coupe-utgaven har for eksempel et bagasjerom på 570 liter.

Her ble Enyaq Coupe avduket i Norge, tidligere i år.

Avhengig av utstyrsnivå har bilen en WLTP-rekkevidde på inntil 510 kilometer, og kan hurtiglades med inntil 135 kW, under perfekte forhold. Cw-verdien, som angir luftmotstanden, er på fremragende 0,234.

Panoramaglasstak er standard og er tynnere enn et ordinært tak. Det bidrar til å gi god plass også for baksetepassasjerene.

Skoda har truffet blink med sin nye el-SUV. Les testen:

Oversiktlig og ganske nøkternt interiør. Men det føles mer påkostet enn for eksempel konsernbror ID.4.

Får bil før jul

Bilen vil være utstyrt med standardpakker som inneholder blant annet LED Matrix hovedlykter, sensorstyrt elektrisk bakluke, varmepumpe, Canton-anlegg og infotainmentpakke med headup display og augmented reality. Man kan velge mellom ni ulike farger, blant annet karakteristiske Mamba Green og Phoenix Orange.

De første kundebilene forventes utlevert til norske kunder i fjerde kvartal 2022. Produksjonen av Enyaq SUV er også nå skalert opp, etter utfordringene med ledningsnett de siste månedene.

Første test: Enkelt – det er denne du skal ha

Se video av Enyaq Coupe under: