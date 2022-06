Snart kommer tredje generasjon av BMWs kompakte SUV – X1 – anført av helelektriske iX1. I dag åpner norske forhandlere for bestilling.

På verdensbasis er det solgt 1,9 millioner eksemplarer av BMW X1, siden den første generasjonen ble lansert i 2009. Den andre generasjonen ble lansert i 2015 og til høsten er det klart for den tredje.

I det globale markedet vil det tilbys en rekke ulike varianter med ladbar hybrid og forbrenningsmotorer. For det norske markedet, er det først og fremst den helelektriske utgaven det vil handle om.

– Når den siste i3 ruller ut av fabrikken i Tyskland i sommer, etter ni års produksjon, er det iX1 som overtar stafettpinnen som innstegsmodellen til BMWs elektriske portefølje, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Norge.

Den minste SUVen til BMW får også markant grill - og en særegen lyssignatur. Foto: Fabian Kirchbauer

Tydelig slektskap

Sammenlignet med forrige generasjon, vokser dimensjonene. Lengden måler 4.500 mm (+53 mm), bredden 1.845 mm (+24 mm) og høyden 1.642 mm (+44 mm).

Til tross for større bil, gir de optimaliserte aerodynamiske egenskapene i desiget bedre effektivitet, rekkevidde og mindre støy. iX1 har en luftmotstandskoeffisient på lave 0,26.

Fronten preges av de slanke LED-lyktene med distinkt lys-signatur, den nesten firkantede nyregrillen, tydelige panserlinjer og en rekke vinklede designelementer i støtfangerens og spoilerens nedre del.

Profilen kjennetegnes blant annet av de markante hjulbuene og den fallende taklinjen. Sett bakfra er det slanke baklukevinduet og de markante, tredimensjonale LED-baklyktene som virkelig gjør seg bemerket.

De blå signatur-elementene som man kjenner fra BMWs andre elektriske modeller, kan om ønskelig leveres i en nøytral, grå farge.

iX1 får de nye skjermene som vi kjenner fra i4 og iX. Merk at den nye midtkonsollen mangler det tradisjonelle menyhjulet mange BMW-eiere setter pris på.

Nytt interiør

Interiøret er blitt helt nytt, og inkluderer det nye instrumentpanelet «BMW Curved Display».

De to skjermene for førerinformasjon og infotainment smelter sammen til en enhet. En rekke av funksjonene i bilen styres nå gjennom touch-området på skjermen.

Antall brytere på panelet på midtarmlenet, som er designet som et flytende element mellom forsetene, er dermed redusert. Samtidig er det gitt plass i midtkonsollen for egen integrasjon av smarttelefon. Men det betyr også at du mister menyhjulet og en del av hurtigmenyknappene som mange BMW-eiere er glade i.

Setene er tilgjengelige med både kunstskinn (Sensatec) og helskinn. På menyen for tilvalg finner man også sportsseter, elektrisk setejustering med minnefunksjon og korsryggstøtte inkludert massasjefunksjon.

Baksetene består nå av tre seter i full størrelse – som gir en betydelig forbedring i sittekomfort. Seteryggene kan felles ned i 40:20:40-format. Legges alle bakseteryggene ned, øker bagasjeromsvolumet fra 490 til 1.600 liter.

Tillatt tilhengervekt er for øvrig 1.200 kilo.

Volumet kan styre med hjulet - og du har også fysiske knapper til å skifte sanger/kanaler med. Praktisk løsning for trådløs lading av mobilen.

Den neste storselgeren

Med en elmotor på forakselen og en på bakakselen blir det xDrive firehjulsdrift.

iX1 xDrive30 har 230 kW/313 hk og et dreiemoment på 494 Nm. Akselerasjonen fra stillestående til 100 km/t gjøres unna på 5,7 sekunder, mens toppfarten nås ved 180 km/t.

Det kombinerte elektrisk forbruket oppgis fra 17,3 til 18,4 kWh, mens rekkevidden er på 413 til 438 km i WLTP-syklusen, avhengig av bilens utstyr.

Nettokapasiteten til høyspentbatteriet er 64,7 kWh. Selve batterihuset er konstruert som et bærende element i bilen, som ytterligere forsterkning og stabilisering av chassiset.

Ladesystemet har en effekt på 11 kW som standard, men om ønskelig kan bilen også leveres med en ombordlader på 22 kW AC.

Med DC-hurtiglading er maks effekt 130 kW. Under optimale forhold lades da batteriet fra 10 til 80 prosent på 29 minutter. En ladeøkt på 10 minutter kan da gi 120 km rekkevidde.

Leveringene er ventet å starte først i 2023 – men det er åpnet for å ta imot bestillinger.

Pris

– Norske forhandlere har nå åpnet for bestilling – samme dag som vi drar det digitale lakenet av bilen, sier Tegneby.

Startprisen er 479.000 kroner, og det forventes svært stor pågang. Produksjonsstarten planlegges til november og levering vil fortrinnsvis skje først fra 2023.

Neste år forventer forøvrig BMW Group å dekke over 90 prosent av de ulike segmentene med elbiler. Selskapet anslår å ha rundt 10 millioner elbiler på veiene i løpet av de neste 10 årene.

– Med et utvalg av fem vidt forskjellige elbiler i løpet av 2022, har det skjedd mye siden lanseringen av i3. Samtidig vil utvalget av elektriske modeller fortsette å vokse, vi ser blant annet frem til helelektriske versjoner av neste generasjon 5-serie, avslutter Tegneby.

Her er priser og utstyr:

