Piloten sovnet under flyturen – så gikk terroralarmen

Flykapteinen hevder at han ikke sov, og påstår at en feil på kommunikasjonssystemet førte til ti minutter med stillhet.

Et fly fra det italienske flyselskapet ITA Airways var på vei fra New York til Roma den 30. april. Da det fløy over fransk luftrom var det plutselig ingen respons fra flyet på ti minutter.

Dette førte til at franske myndigheter ble bekymret og advarte italienske myndigheter om at flyet muligens var kapret av terrorister.

Italienske Repubblica omtalte saken først.

Fikk sparken

Flyselskapet ITA trodde ikke at det dreiet seg om et terrorangrep, og mente at det lå en annen årsak bak.

ITA mistenkte nemlig at flykapteinen og andrepiloten hadde sovnet i cockpiten da de fløy over Frankrike.

Andrepiloten har lov til å ta en såkalt «kontrollert hvil» under flyvning, men kapteinen skulle vært våken denne perioden.

Business Insider skriver at hovedpiloten i ettertid har nektet for at han sov under flyvningen. Han mener det var en feil i kommunikasjonssystemet som hindret han i å svare franske myndigheter.

Kapteinen fikk sparken for å ha sovnet mens han fløy et passasjerfly, og for at det førte til et kommunikasjonsbrudd og en utløst terroralarm.

Hans oppførsel skal heller ikke ha vært i samsvar med flyselskapets prosedyrer under flyturen og etter landing.

Terrorvarslet jagerfly

Ettersom franske myndigheter ikke fikk kontakt med flyet ble det sendt ut en terroralarm hvor to lokale jagerfly ble varslet.

Dersom det ikke hadde blitt opprettet noen kontakt med flyet, måtte jagerflyene ha flydd opp ved siden av det italienske flyet for å finne ut av hva som skjedde i cockpiten.

Med en gang flyselskapet ITA Airways ble varslet om det mulige terrorangrepet på flyet deres, prøvde de å kontakte pilotene via deres satelitt-mobiltelefoner.

Etter en stillhet i ti minutter ble terroralarmen opphevet – da hadde pilotene svart tilbake.