FHI med klart sex-råd i sommer

Den smittede personen er bosatt i Viken, og hadde nylig vært på reise i utlandet.

FHI ønsker imidlertid ikke å opplyse om hvilket land den smittede personen kom fra.

Siden mandag er det ikke bekreftet ytterligere tilfeller, opplyser overlege i FHI Preben Aavitsland til TV 2 tirsdag formiddag.

– Svært mange intime partnere

De ønsker heller ikke fortelle hvor mange nærkontakter den smittede personen hadde, men i en pressemelding mandag skrev FHI at de anser risiko for videre smitte som svært lav.

VAKSINE: Norge har vaksiner i et beredskapslager, men foreløpig anbefaler ikke FHI noen å ta vaksine. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Apekopper har de siste ukene spredd seg relativt hurtig i Europa. Dette er første gangen man ser et utbrudd utenfor Afrika.

– Viruset er kommet inn i et miljø av menn som har sex med menn (MSM) der noen har svært mange intime partnere slik at viruset spres raskt til mange menn. Det ser ut til at de aller fleste pasientene er menn som har sex med menn, forklarer Aavitsland om grunnen til at apekopper nå sprer seg i Europa.

– Sprer seg bedre

– Hva er grunnen til at særlig denne gruppen rammes?

– Det er fordi viruset sprer seg bedre i noen miljøer der man har mange intime partnere, og det gjelder noen miljøer av menn som har sex med menn, sier Aavitsland.

Overlegen understreker at også menn og kvinner utenfor de aktuelle MSM-miljøene kan bli smittet.

– Men vi venter ikke noen stor spredning her ettersom folk flest har intim kontakt med få andre.

– Ingen sammenheng med korona

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at smitteutbruddet i Europa dels kan skyldes tilfeldigheter.

En annen medvirkende årsak kan være at ingen europeere under 50 år er beskyttet av «koppevaksinen» som man gav til alle barn frem til 1970-årene mot det farlige «koppeviruset», ifølge Rostrup Nakstad.

– Selv om dette viruset ble utryddet i 1980, beskytter vaksinen trolig fortsatt i en viss grad mot apekopper, i alle fall hos noen eldre innbyggere, sier han til TV 2.

VANSKELIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er vanskelig å si hvorfor apekopper plutselig sprer seg i Europa nå. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Rostrup Nakstad sier at spredningen av apekopper ikke har noen sammenheng med koronapandemien.

– Apekoppeviruset tilhører en gruppe virus kalt «orthopoxvirus» som forårsaker henholdsvis kukopper (smitter ikke mellom mennesker), kopper og apekopper (endemisk kun i sentral- og vestafrika). Derfor er dette en type virus vi normalt aldri kommer i kontakt med i Europa, sier han.

– Spania og Portugal

Ifølge tall fra det europeiske smittevernbyrået (ECDC) er det per 25. mai registrert 118 tilfeller av apekopper i Europa.

Det er Spania og Portugal som har registrert flest tilfeller med henholdsvis 51 og 37 tilfeller.

Danmark og Sverige har begge to påviste tilfeller.

PÅ TOPP: Spania er blant de landene i Europa som har påvist flest tilfeller av apekopper. Foto: Owen Humphreys / Pa Photos / NTB

Også ECDC sier at de aller fleste tilfellene knyttes til unge menn som har sex med menn.

Utenfor Europa er det totalt 101 tilfeller i land hvor apekopper ikke anses å være endemisk.

Gir sex-råd

Apekopper smitter gjennom nærkontakt, og FHI kommer derfor med et tydelig råd i forbindelse med årets sommerferie.

– Vi gir råd til menn som har sex med menn om å begrense antall intime partnere framover, særlig under reiser i utlandet, sier Aavitsland.

Rostrup Nakstad sier at det er mange andre grunner til å praktisere sikker sex enn å beskytte seg mot apekopper.

– Antallet smittebærere i Europa er svært lavt, og forhåpentligvis vil det bli enda færre når smittesporingsarbeidet har pågått noen uker til. Det er imidlertid vanskelig å si hvor lang tid det tar å få kontroll på dette utbruddet. Det krever åpenbart mer innsats enn mange så for seg for noen uker siden.

– Hvilket som helst miljø

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Inge Alexander Gjestvang, sier at de forstår at FHI nå går ut med råd direkte til menn som har sex med menn.

– Vi opplever at helsemyndighetene prøver å slå ned smitten så raskt som mulig, og at de derfor ønsker å informere målrettet, slik de nå gjør.

Han understreker at de synes det er viktig å få frem at det er tilfeldig at utbruddet av apekopper nå først og fremst rammer menn som har sex med menn.

– Dette kan jo ramme et hvilket som helst annet miljø, så det vi forholder oss til er de generelle rådene fra helsemyndighetene og det er den oppfordringen vi har til våre medlemmer.

FRI-lederen forteller at han ikke opplever at det er stor bekymring for apekopper blant deres medlemmer.

– Vi har ikke fått noen henvendelser fra folk som er bekymret for dette viruset. Vi la ut en post på Facebook med oppfordring om å følge med på symptomer og se på FHIs informasjonsside om viruset, og ellers er vi opptatt av å ikke gjøre noe større enn det er.

Vaksine

FHI-overlege Aavitsland forteller at de har et beredskapslager av vaksine mot kopper, som er en alvorlig, men utryddet sykdom.

Denne vaksinen kan også beskytte mot apekopper.

– Men vi anbefaler ikke vaksinasjon til noen nå, sier han.

Det har tidligere blitt kjent at EU i fellesskap har bestemt å gå til innkjøp av apekoppvaksiner. Norge er også med i denne avtalen.