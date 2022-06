Elbilen Ioniq 5 er en knallsuksess for Hyundai i det norske markedet og har en stor del av æren for at salget deres har doblet seg så langt i år.

Her leverer Hyundai en rommelig familiebil med særpreget design, bra rekkevidde og mulighet for 4x4.

Første båtlast med biler ankom landet i mai i fjor. Nå er det klart for oppgraderinger som blant annet gir økt rekkevidde.

Inntil 507 kilometer

Batteripakken blir større, den øker fra 72,6 kWt – til 77,4kWt. Begge disse er nettotall, enkelt forklart det du kan bruke av batteripakken. Med bakhjulstrekk og 19’’ felger vil bilen få en elektrisk rekkevidde på inntil 507 kilometer (WLTP).

En annen viktig nyhet er at Ioniq 5 nå får mulighet for forvarming av batteripakken. Det er særlig viktig når du skal hurtiglade på vinteren. Her har vi også ventet en tid på oppgradering, Kia har meldt at det samme vil komme på søstermodellen EV6.

Designet er særpreget, med en god dose retrofaktor.

Videobasert speil

I tillegg har oppdaterte Ioniq 5 nye utstyrselementer som utvendige digitale kameraspeil og videobasert innvendig speil. Førstnevnte er nå tilgjengelig for første gang på en Hyundai-modell i Europa, mens videobasert innvendig speil optimaliserer synligheten bakover med et klart og uhindret bilde av det som skjer bak bilen.

Nye frekvensdempere skal sørge for bedre respons fra underlaget. Det gir høyere komfort og forbedret lyddemping. Her er det individuell fjæringskomfort for hvert hjul, basert på frekvenser fra underlaget. Ved høye frekvenser vil det gi mykere fjæringer og en mer komfortabel kjøreopplevelse, mens lavere frekvenser gir en jevn demperkomfort som forbedrer styrefølelsen og minimerer krengning.

Helt nye linjer fra Hyundai innvendig, her er hi tech-faktoren høy.

Sende strømmen tilbake

Ved lynlading skal bilen klare å lade fra 10 til 80 prosent på 18 minutter, da forutsatt ideelle forhold. Ioniq 5 er også utstyrt med Vehicle-to-load (V2L), og det gjør at man kan lade eller gi strøm til elektriske apparater som går på en helt vanlig 16A kurs.

I fremtiden vil dette også kunne benyttes til smart strømstyring tilbake til strømnettet, med Vehicle-to-grid (V2G).

Leveringene av oppgradert Ioniq 5 starter i andre halvår 2022.

Video: Her ser vi nærmere på Hyundai Ioniq 5