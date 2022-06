Nå kommer Syden-varmen!

Flere deler av landet kan vente seg Syden-temperaturer når et høytrykk ventes å treffe Norge om få dager.

I motsetning til både Bergen, Trondheim og Tromsø, har Oslo ennå ikke hatt 20 varmegrader i år. Dette ser det nå ut til å bli en endring på.

– Det er et høytrykk på vei mot Norge fra De britiske øyer. Allerede i helgen kommer vi til å merke det litt at en høytrykksrygg bygger seg opp over Sør-Norge, og videre inn i neste uke vil den bygge seg opp videre, forteller vakthavende StormGeo-meteorolog, Ina Ynnesdal.

Det er ifølge meteorologen noe usikkert hvor lenge høytrykket blir liggende, hvor stort det blir og hvor det legger seg, men godt vær drar det uansett med seg.

– HÅP: Ifølge meteorologen ser neste uke svært lovende ut, spesielt for Sør-Norge. Foto: Stian Lysberg Solum

– Godt håp for finvær

Så å si hele Sør-Norge kan vente seg over 20 grader den kommende uka. Også Nord-Norge kan glede seg over mer sommerlig vær.

– Høytrykket vi ser kommer, kan være veldig bra. Så det er godt håp for finvær, helt klart. Sør-Norge er kanskje de som ligger best an til å få mest fint vær, men det betyr ikke at Nord-Norge ikke får fint vær. De kan bare innimellom få litt byger og vind.

Selv om helgen ser ut til å bli fin, er det fra mandag og utover i uken at det som kan minne om Syden-vær, slår til.

– I Sør-Norge starter uken med opphold og en god del sol. På Vestlandet blir det kanskje litt mer skyer, men fint også der.

OVER 20 GRADER: Værprognosene viser at det kan bli godt over 20 grader flere steder i landet neste uke. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB

Kan se 25-tallet

Faktisk kan høytrykket bringe med seg temperaturer på opp mot 25 grader enkelte steder og enkelte dager. Se oversikt over hele landet lenger ned i artikkelen.

– Man kommer til å se 20-tallet på gradestokken både i Oslo, Bergen og flere steder i Sør-Norge. I Trondheim og jo lenger nordover du kommer blir det litt kjøligere, men varmere enn det har vært til nå.

I Nord-Norge er det meldt regnbyger i helgen, og litt regn ventes det også innimellom utover i neste uke.

– Fra mandag av er det fortsatt litt byger her og der, men ikke vedvarende gjennom hele dagen. Det blir mer skiftende vær i denne landsdelen.

Første sommermåneden

Onsdag viste kalenderen 1. juni, og det innebærer at den første av de tre sommermånedene er i gang.

Ifølge NTB innebærer en nordisk sommerdag at temperaturen når 20 grader, noe det onsdag allerede var målt tre ganger i år på værvarslingen i Tromsø. Dette har bare skjedd fire ganger siden måling av maksimumstemperatur startet i 1937.

I begynnelsen av mai tok TV 2 en prat med Vibeke Thyness, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, om prognosene for årets sommer.

Selv om hun understreket at meteorologene ikke kan gi en værmelding så lang frem i tid, fortalte hun at det er flere faktorer de kan se på for å få en indikasjon.

Konklusjonen var at Nord-Norge spesielt kan se ut til å måtte vente ekstra lenge på den gode varme sommeren i år. Både i Nord-Norge og på Vestlandet viste prognosen at det kunne komme en del nedbør tidlig på sommeren.

På Sør- og Østlandet tydet ting derimot på litt hyggeligere temperaturer og tørrere vær, men at det beste været kommer på sensommeren.

Også for Nord-Norge sin del sa prognosen at sommeren ikke kommer for fullt før i juli og august.