Northug om Kveen-ansettelsen: – Et følelsesmenneske

Stig Rune Kveen (41) blir en del av trenerteamet til Sjur Ole Svarstad på langrennslandslaget. Det bekrefter Skiforbundet i en pressemelding onsdag.

Kveen har signert en kontrakt på to år og starter i jobben neste uke.

– Å få jobbe i et utviklende team på dette nivået, med det beste støtteapparatet, blir rett og slett et privilegium. Jeg er både ydmyk og beæret over muligheten til å være med og utvikle de norske langrennsjentene på elitenivå frem mot et VM på trøndersk jord, sier Kveen i pressemeldingen.

Kveen la opp som langrennsløper i 2008 og var Petter Northugs trener i sesongene 2015, 2016 og 2017.

Stig Rune Kveen har tidligere vært Petter Northugs trener. Foto: Terje Pedersen

– Vi har stor tro på de to vi nå har tilsatt og gleder oss til de starter opp allerede på Sognefjellet, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Northug: – Et godt valg

– Stig Rune Kveen er lik løperen han var trener for, Petter Northug, rolig og sindig, men kan innimellom klikke fullstendig og være kontrollert sinnssyk, om du forstår hva jeg mener, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Den beskrivelsen støtter ekspertkollega Petter Northug.

– Ja, det er en brukbar beskrivelse. Stig Rune er et følelsesmenneske og kan skape mye energi rundt seg, sier Northug som hadde Kveen som trener da han sto utenfor landslaget.

Northug mener langrennslandslaget nå får en motivert og sulten trener. Kveen har siden 2012 vært ansatt som skitrener og lærer på skigymnaset i Meråker.

– Stig Rune har erfaring som aktiv selv. Han har trent med Frode Estil, og vært lenge på skolen i Meråker. Jeg synes Skiforbundet har gjort et godt valg. Også tror jeg at hovedtrener Sjur Ole Svarstad og Stig Rune kommer til å utfylle hverandre på en god måte, understreker Northug.

– Også er det helt perfekt at Stig Rune holder til i Trøndelag, her bort flere kvinne- og herreløpere og her skal det være VM, legger Skinstad til.

Kveen selv sier følgende om beskrivelsen TV 2s eksperter gir ham:

– Hehe, det får disse to stå for, men jeg kan sikkert være både rolig og energisk. Men jeg kan love at jeg er skikkelig motivert, jeg gleder og så giret som det er mulig å bli. Jeg ser virkelig fram til jobben, sier han til TV 2.

– Du er kjent som trener for Petter Northug, det var en megastjerne, nå blir det et lag hvor stjernen har gitt seg?

– Det blir jo litt annerledes, men jeg har jo hatt ansvar for grupper her i Meråker så ukjent blir det ikke. Det blir uansett viktig med god kommunikasjon til alle, men nå blir det et helt annet støtteapparat enn da jeg var trener for Petter og her har jeg mange å støtte meg på, sier Kveen.

23 søkere

Ole Morten Iversen varslet etter OL at han ikke kom til å fortsette som trener for langrennskvinnene. Like hadde assistent Ola Vigen Hattestad den samme beskjeden.

Svarstad og Kveen går inn i en periode uten de største stjernene på landslaget. Nylig var det slutt for både Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla.

I alt var det 23 søkere på de to ledige stillingene. Det har i flere uker vært klart at hovedjobben kom til å gå til en mann. Ingrid Wigernæs (94) var første og hittil eneste kvinne som har trent et norsk elitelandslag i langrenn.

– I tillegg er det gledelig at så mange, kompetente og positivt engasjerte trenere har vært interessert i jobbene vi har lyst ut. Det er vi takknemlige for, og tar med oss mange, gode relasjoner videre i utviklingen av norsk langrenn, sier Bjervig.