Nødetatene rykket ut klokken 8.30 etter at en fotgjenger har blitt påkjørt i et fotgjengerfelt, like utenfor Hamar.

– Vedkommende blir kjørt til Hamar sykehus med ambulanse, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Stig Folstad Hansen.

Skadegraden på fotgjengeren er ukjent.

Det er trafikale utfordringer på stedet, og trafikken dirigeres forbi.