«Stranger Things» dominerer på Netflix - slår ny rekord

Det er ikke noe nytt at Stranger Things slår rekorder for Netflix, og etter tre år siden forrige sesong, skjer det igjen.

Tre dager etter at serien ble tilgjengelig på strømmeplattformen, slo den rekorden for største premiere helg for en engelskspråklig serie.

Ifølge Netflixs egne topplister ble serien sett i 287 millioner timer over helgen 23-30 mai, som førte til en førsteplass på deres topp ti liste.

80-talls sci-fi-serien slo dermed sesong to av «Bridgerton», som etter å ha vært tilgjengelig i én uke på Netflix, hadde blitt sett 251,74 millioner timer på verdensbasis.

Mye kan tyde på at den nye sesongen har sørget for at flere har fått øyne opp for serien: både den nye og de tre gamle sesongene er også blant de fem mest sette denne helgen.