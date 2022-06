Biden: - USA vil ikke forsøke å fjerne Putin

I en kronikk i New York Times fastholder Biden at USA ikke vil engasjere seg direkte i konflikten mellom Russland og Ukraina, så lenge USA eller deres allierte ikke blir angrepet.

Samtidig forklarer han hvorfor Ukraina nå får mer avanserte rakettsystemer og ammunisjon enn tidligere.

«Amerikas mål er enkelt: Vi ønsker å se et demokratisk, uavhengig, suverent og blomstrende Ukraina, med evne til å avskrekke og forsvare seg selv mot ytterligere aggresjon», skriver Biden, og legger til at Ukrainas forhandlingsevne avhenger av hvor sterkt landet står på bakken i krigen med Russland.

«Vi skal fortsette å gi Ukraina avanserte våpen, inkludert Javelin-missiler, Stinger-missiler, kraftig artilleri, Mi17-helikoptre og ammunisjon. Vi skal også sende milliarder i økonomisk bistand, etter godkjennelse av Kongressen», fortsetter Biden.

Samtidig understreker han at USA ikke ønsker en krig mellom Nato og Russland.

«Uansett hvor mye jeg er uenig med Mr. Putin, og mener handlingene hans er opprørende, vil USA ikke forsøke å fjerne Putin i Moskva. Så lenge USA eller deres allierte ikke blir angrepet, vil ikke USA engasjere seg direkte i konflikten, verken gjennom å sende amerikanske soldater til krig i Ukraina eller ved å angripe russiske styrker».

Biden kommer også med et stikk til New York Times. Avisens redaktørstyre skrev nylig en leder hvor man argumenterte for at Ukraina bør gi fra seg territorium til Russland for å få en slutt på krigen.

«Jeg vil ikke presse ukrainske myndigheter, verken offentlig eller privat, til å gi fra seg territorium. Det vil være galt og gå imot veletablerte prinsipper å gjøre det», sier Biden.