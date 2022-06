Tror Haaland kan oppnå noe Zlatan aldri klarte

Se Sverige-Norge på TV 2 og Play på søndag fra klokken 20.00.

Per Mathias Høgmo (62) var landslagssjef da talentet Martin Ødegaard debuterte for Norge.

Nå sparer ikke Høgmo på superlativene i beskrivelsen av en annen spiller som bidrar til optimisme for norsk landslagsfotball, Erling Braut Haaland:

Gullballen til Haaland

– Erling kan vinne Gullballen. Det klarte aldri Zlatan. Det er første gang i historien på herresiden at vi har en slik kraftpakke av en angrepsspiller. Han har en ekstrem fysikk kombinert med gjennombruddskraft og "smartness," en enorm "power". Han har en enorm "drive", vilje til å vinne, til å vinne hver duell. Her snakker vi om skikkelig dedikasjon. Se og lær!

Høgmo var norsk landslagssjef fra 2013 til 2016. Norge kom verken til EM eller VM under Høgmo. Han har også vært trener for det norske kvinnelandslaget og trent flere norske klubber, blant andre Rosenborg og Tromsø.

Selv har Per Mathias Høgmo nå suksess som trener for Häcken, klubben fra Göteborg, leder Allsvenskan etter at en tredel av sesongen er unnagjort.

Haaland-feber i Zlatan-land

– Hva er Erling Braut Haaland i Sverige?

– Han er enorm! Det er faktisk interessant og se denne litt Haaland-feberen i Sverige. De har jo Zlatan Ibrahimovic så de liker denne typen spiller. Ta fysioterapeuten til Häcken: Han er Haaland-fan herfra og til evigheten. Jeg mener at Erling allerede er på Zlatan-nivå når det gjelder status.

- Oi! Men ikke sportslig?

– Nei, Zlatan har hatt en lang og strålende karriere, Erling er i starten på sin, men Erling kan gjøre det like bra som Zlatan.

– Det å ha en slik global stjerne i et lag, byr det på utfordringer?

– Nei, det er bare positivt, det gir autoritet og løfter laget. Og så må faktisk motstanderen forholde seg til Erling Braut Haaland og det gjør at andre får større boltreplass.

Sverige-Norge

– Selv om svenskene er begeistret for Erling Braut Haaland så er det vel ikke samme beundring for det norske landslaget?

– Jeg tror at svenskene har fått økt respekt for Norge de siste årene. De ser at vi utvikler spillere som Martin Ødegård og Erling Braut Haaland, som markerer seg internasjonalt og at Norge har aldersbestemte landslags som hevder seg godt. Svenskene ser også at norske klubber, som Molde og Bodø/Glimt, har gjort det bra ute i Europa.

– Oppgjøret Sverige-Norge?

– Jeg tror det blir jevnt, men vi har et ungt spennende lag og vi har typer som kan avgjøre slike oppgjør. Jeg mener at det nå er skikkelig grunn til optimisme fordi har spillere i verdenssjiktet. Det minner meg om 1990-tallet da vi hadde nordmenn i flere toppklubber i Premier League- og det norske landslaget gjorde det svært godt, sier Per Mathias Høgmo.