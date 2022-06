USA sender rakettsystemer til Ukraina

USA skal sende flere avanserte rakettsystemer til Ukraina, bekrefter president Joe Biden i New York Times. Russlands forsvarsdepartement går til sitt eget nyhetsbyrå: De er i gang med øvelser med interkontinentale missiler.

I en kronikk i New York Times viser Biden til at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at krigen kun kan avsluttes fullstendig med diplomati.

Vil forbedre forhandlingsposisjonen

– Hver forhandling gjenspeiler fakta på bakken. Vi har vært raske med å sende en betydelig mengde våpen og ammunisjon til Ukraina, slik at landet kan kjempe på slagmarken og befinne seg i den sterkest mulige posisjonen ved forhandlingsbordet, skriver Biden i kronikken.

– Derfor har jeg besluttet at vi skal gi ukrainerne flere avanserte rakettsystemer og ammunisjon som skal gjøre dem i stand til å gjennomføre mer målrettede angrep på slagmarken i Ukraina, skriver Biden videre.

Presidenten går ikke i detalj om hvilken type rakettsystemer det dreier seg om, men kort tid etter at kronikken ble publisert, uttalte en anonym amerikansk tjenestemann overfor journalister at det dreier seg om rakettsystemet Himars.

Dette systemet har en rekkevidde på rundt 80 kilometer. USA har besluttet å ikke sende rakettsystemer med lang rekkevidde.

– Disse systemene skal brukes av Ukraina for å slå tilbake russisk fremrykking på ukrainsk territorium, men de skal ikke brukes mot Russland, sier tjenestemannen.

Russland gjennomfører øvelse med atomstyrker

Onsdag første juni holder Russland øvelser i Ivanovo-provinsen nord for Moskva, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax. De oppgir det russiske forsvarsdepartementet som kilde.

Omtrent 1000 tjenestemenn deltar i intense manøvere der Russerne bruker over hundre kjøretøy. Med i øvelsen er også kjøretøy med muligheter for å avfryre internkontinentale missiler.

Dette formidler det russiske forsvarsdepartementet den 1. juni ifølge Nyhetsbyrået Reuters.

Saksopplysning: Interkontinentale ballistiske missiler har en minimum rekkevidde på 5 500 kilometer, og er designet for å levere atomvåpen med ett eller flere termonukleære stridhoder mot bestemte mål. Missilene kan bli utstyrt med lignende konvensjonelle, kjemiske eller biokjemiske våpen, men hittil har slike missiler ikke vært brukt til noe annet enn atomvåpen.

Zelenskyj vil vente på "rett type våpen

Ukraina må vente på å få mer våpen før landets styrker kan frigjøre deler av landet som er blitt erobret av Russland, mener president Volodymyr Zelenskyj.

Han kom med uttalelsen under et møte med Slovakias president Zuzana Caputova i Kyiv tirsdag.

Han pekte på at ukrainske styrker ikke kan forhaste seg med å frigjøre okkuperte områder, fordi det da vil innebære titusener av ofre. I stedet er det derfor mer fornuftig å vente på å få tilsendt mer av det Zelenskyj kaller den rette type våpen.

Han spesifiserte ikke hvilke type våpen han mener det er behov for. Men presidenten har i flere uker prøvd å overtale vestlige land til å sende tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina.