Eksen bekrefter ryktene: Brudd for Billie Eilish

Billie Eilish skal nå være singel, etter at den tidligere kjæresten Matthew Tyler Vorce hevder at forholdet er over på sin Instagram-konto.

Først og fremst er Matthew Tyler Vorce veldig opptatt av å få frem at ingen har vært utro, og at dette absolutt ikke er årsaken til bruddet. Han viser til rykter i sosiale medier, og ber om at de skal opphøre.

– Ingen har vært utro mot noen. Forhold tar slutt. Så enkelt er det, skrev han i innlegget, som gjengis hos magasinet ET. Har gjorde også et generelt poeng ut av at det å skape rykter og lyve på internet er farlig.

Forholdet ble kjent i april 2021

I fjor vår fikk Page Six tak i bilder av de to sammen mens de går tur med en hund sammen samtidig som de drikker kaffe og Vorce har på munnbind. Det er ifølge avisa Billie Eilish' elskede pitbull Shark som er med på bildet.

Billie Eilish cozies up to actor Matthew Tyler Vorce https://t.co/Ex3sQ0wrmZ pic.twitter.com/6BehYRc1SK — Page Six (@PageSix) April 19, 2021

Den gangen gjorde page six et stort poeng ut av at de håpet Vorce ikke var en «bad guy» - og alluderte til Billie Eilish låt med akkurat den tittelen. Page six fant ingenting å skrive som kunne tyde på at Vorce var en «bad guy» den gangen, og det hele var høyst sannsynlig kun et kreativt grep i en hovedsakelig fotobasert artikkel. Men nå har åpenbart mange av Billie Eilish fans fått klart for seg at Vorce er nettopp det: En «bad guy»,

– Lev ditt eget liv!

Den 30 år gamle skuespilleren og podcasteren valgte å dele sin frustrasjon over hvor mye negative kommentarer han får av Eilish mange fans. Etter at rykter om bruddet spredde seg, har ifølge Vorce tusenvis av mennesker tatt seg tid til å skrive de grusomste ting i kommentarer om ham i sosiale medier.

– Det er det feigeste man overhodet kan gjøre, skrev en tydelig frustrert Vorce. – Lev ditt eget liv!

– Vær snill mot folk samme hva!

Eilish har så langt ikke kommentert bruddet. Den ikoniske artisten har tidligere vært knyttet til Brandon "Q" Adams, men det ble slutt i 2019, skriver Page 6.

– Noen ganger er mennesker uenige og vil ikke det samme som hverandre, sa Adams da han skulle begrunne bruddet den gangen. Også den gangen fikk eks-kjæresten merke en noe kritisk holdning fra fans, og Eilish gikk kort tid etter ut på sosiale medier og sa:

En som virkelig lever sitt eget liv og så langt ikke har hatt noen kommentar til bruddet, er Eilish selv. Her i fra ankomsten til Met Gala 2. mai, der hun var en av få stjerner som fikk ublandet skryt av motekritikere. Foto: ANDREW KELLY

– Vær snill mot folk samme hva.