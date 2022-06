– Mangel på tid det største problemet

– Man føler et press på å bli frisk innenfor tiden man blir gitt, sier Mette Nyberg Bakkehaug.

Trebarnsmoren har de siste tretti årene vandret inn og ut av psykisk helsevesen. Hun mener mangel på tid til behandle pasienter, er det største problemet i dag.

Nå vil Rødt vil endre finansieringssystemet for psykisk helse. Partiet mener det vil sikre mer tid til pasientene.

Og Norsk psykologforening gir sin fulle støtte til å fjerne dagens ordning.

Tidsklemma

Innen psykisk helsevern handler mye om køer, ventetid og tidspress.

– Brekker du beinet så får du time på dagen. Du kommer til røntgen, MR, CT eller hva det nå måtte være. Så til kirurg og gipsing. Så humper man på krykker en stund, er inne til sjekk og gipsen tas av, sier Bakkehaug.

«Brekker du sjelen» derimot må du først vente på fastlege.

– Man får en ventelistegaranti på seks måneder, om man er heldig da. Så skal saken opp på inntaksmøte, så tildeles man terapeut. Nå er vi oppe i 12 måneder hvert fall, erfarer trebarnsmoren.

I mellomtiden har man blitt sykmeldt om man er i jobb, vedkommende har kanskje hatt utallige møter med NAV og arbeidsgiver. Og enda flere timer hos fastlegen mens man venter.

– I denne tiden blir man gradvis dårligere. Og noen blir så dårlig at man forsøker å ta livet av seg. Som i mitt tilfelle, sier Bakkehaug.

– Hva savner du mest innenfor psykisk helsevern?

– Det korte svaret er tid. Det å bli hørt, det å få tid nok til å klare å åpne seg for de som er der for å hjelpe.

Bakkehaug mener det handler om penger.

Rødt vil endre finansieringssystemet

Rødt mener at finansieringsordningen i norsk helsevesen har ført til et uakseptabelt høyt press på de ansatte i sykehusene og gått utover hensynet til pasientene.

– Nå har presset på tidlig utskrivelse og nedbyggingen av senger til fordel for poliklinisk behandling gått så langt at det går utover pasientsikkerheten. Alt for mange får ikke den hjelpen de trenger og mange blir skrevet ut alt for tidlig uten ordentlig oppfølging videre, sier Seher Aydar, som er medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Hun mener utviklingen går på bekostning av pasientsikkerheten og øker presset på de ansatte.

– Psykologene får ikke gjort jobben sin etter forskningsbaserte, faglige kriterier og blir i tillegg pålagt en masse administrasjon som stjeler enda mer tid fra pasientarbeidet

ØNSKER ENDRING: – Et system som teller aktivitet og setter en mal for hvordan hver diagnose skal møtes er ikke bare hensiktsløs, men strider imot de faglige prinsippene som ligger til grunn for helsehjelpen. Foto: Ole Berg-Rusten

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er en finansieringsordning som går ut på at helseforetakene for hver behandling de utfører, får penger fra staten.

ISF ble innført for polikliniske tjenester innenfor psykisk helsevern i 2017. I dag må 50 prosent av driftsmidlene i helseforetakene tjenes inn ved ISF.



Rødt mener systemet gir forrang til behandlinger som best kan la seg kvantifisere og belønner tidlig utskrivelse og høyt belegg.

Torsdag behandler Stortinget forslaget fra Rødt, som har støtte hos SV og Pasientfokus.



Psykologforeningen støtter forslaget

– Psykologforeningen har lenge ment at ISF er lite egnet for psykisk helsevern. Det gir faglige vridningseffekter og tar ikke hensyn til verken faglige utviklinger eller pasienters ulike behov, fastslår Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening.

Skard mener at ISF må evalueres grundig, noe han påpeker ennå ikke er gjort.

– Samtidig må det påpekes at mye av presset på behandlere og pasienter i psykisk helsevern skyldes at tjenesten er underdimensjonert, det er ganske enkelt behov for mer ressurser og flere årsverk, understreker Skard overfor TV 2.

I 2021 gikk et stortingsflertall ut i TV 2 og krevde umiddelbar stans i nedbygging av døgnplasser i psykiatrien.

Psykologer savner tid

Rødt viser til en undersøkelse Psykologforeningen gjorde blant psykologer i spesialisthelsetjenesten i 2021.

Den viste at én av fire psykologer synes at de ofte ikke får møtt pasientene nok til å gi god utredning. Like mange svarer at de ofte ikke har mulighet til å tilby hjelp for samsykelighet.

En av fire forteller at de ofte må avslutte behandlingen før pasienten er ferdigbehandlet.

Nå ber Rødt i Stortinget regjeringen gjennomgå systemet med innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten, med mål om å avvikle det.

Rødt ber også regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2023 erstatte innsatsstyrt finansiering med full rammestyrt finansiering innen poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inntil det er gjort en helhetlig endring av finansieringsmodellen.

Oppvekst ved psykiatrisk sykehus

– Den første diagnosen fikk jeg i 1993, med noe som ble sagt å være en fødselsdepresjon som hadde "satt" seg fast, sier Bakkehaug.

I dag har hun diagnosen moderat depressiv lidelse og generalisert angstlidelse. I tillegg PTSD samt generalisert spiseforstyrrelse.

TUNGE PERIODER: Mye av tiden har Bakkehaug lagt utslått hjemme. Foto: Privat

– Jeg har også en diagnose som mistenkes: BDD, kroppsdysmorfofobi.

Dysmorfofobi er en betegnelse på en personlig opplevelse av at en eller flere kroppsdeler har et utseende som er defekt eller stygt.

Bakkehaug snakker om følelsen av til enhver tid å bli målt og veid. Og at hun som pasient får tildelt en viss mengde tid av helsevesenet:

– Hvordan har møtet ditt med psykiatrien vært?

– Spesielt hos DPS og ved innleggelser. Man føler et press på å bli "frisk" innenfor tiden man blir gitt.

De siste ti årene har hun hatt mange innleggelser, møtt flere titalls terapeuter. Alt fra miljøterapeuter og psykepleiere til psykiatere og psykologer.

Hun har vært innlagt på akuttavdeling og sier hun har bortimot 15 innleggelser i DPS-systemet i perioden 2010 til 2017.

– To selvmordsforsøk og selvskadingsproblematikk har jeg også hatt, og har også til dels enda. Fordi det virker og tar bort den mentale smerten, mener hun.

Truet med utkastelse

I 2017 fikk hun advarsel om å bli kastet ut av akuttavdeling fordi hun skadet seg i avdelingen.

Hun mener systemet noen ganger virker inkonsekvent og nærmest selvmotsigende i måten det organiseres.

– Jeg var i ferd med å ta livet av meg og ble innlagt på ordinær akuttavdeling og innelåst til enhver tid. Det ble besluttet at jeg skulle overføres til en annen døgnavdeling i nærheten av Gjøvik.

Hun hadde inntil da vært under 24-timers selvmordsvakt i to døgn.

– Da jeg ble overført til det nye sykehuset ble jeg satt i en drosje uten følge. På den nye døgnavdelingen måtte jeg vente i resepsjonen på sykehuset alene i over fire timer før jeg igjen ble innlagt med 24-timers selvmordsvakt.

TAKKER MENNESKENE: Bakkehaug har møtt mange flinke og dedikerte mennesker som jobber innen psykisk helsevern. Foto: Privat

Fantastiske mennesker

Hun kritiserer systemet - men takker mange mennesker hun har møtt på veien.

– Mennesker som evner å forstå. Marianne, som ba meg gå ut og høre på fuglene. Patrick som virkelig hørte etter. Rannveig, som forsto at jeg trengte alt annet enn det jeg ble henvist for. Og Aud Karin, saksbehandleren på NAV, som skjønte at her var det fare på ferde.

– Hva er det verste og mest skuffende i møte med psykisk helsevern?

– Man får ikke den tiden man trenger til å bygge seg opp eller den støtten man trenger for å bygge seg opp igjen. Dessverre handler dette om penger. Det finnes ikke budsjett til det, det er mangel på mennesker og stor gjennomtrekk ansatte er et problem.