Veltet strømstolpe: – Fare for personer i området

Politiet i Finnmark varsler tirsdag kveld om en strømstolpe i Alta som skaper store problemer.

– NB! En strømstolpe har veltet med det resultat at det ligger en telefonkabel over Altaelva. Dette vil være til fare for elvebåter og personer i området, skriver politiet på Twitter klokka 22.33.

Selv om det jobbes med å få løst problemet, kommer politiet med en klar oppfordring:

– Politiet ber publikum holde seg vekk fra dette partiet av elva. Dette er ved Holmen.

