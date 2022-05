Stavanger-mann siktet for millionsvindel – pågrepet i Romania

En mann i 40-årene er siktet for å ha svindlet til seg nær 12 millioner kroner. Siktede hevdet han arbeidet på vegne av en hemmelig etterretningsorganisasjon.

Tirsdag ble Stavanger-mannen varetektsfengslet i fire uker i Sør-Rogaland tingrett. Av fengslingskjennelsen fremgår det at han er siktet for en rekke bedragerier, to grove bedragerier, heleri og grovt heleri.

Lovbruddene skal mannen blant annet ha begått mot både familiemedlemmer, ekskjæreste og venner. Siktede har erkjent at han har svindlet dem for til dels store beløp, men erkjenner ikke straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen i 40-årene ble først anmeldt av ekskjæresten i fjor høst. Hun skal, blant annet ved hjelp falske dokumenter, blitt lurt til å tro at hun investerte i eiendom i utlandet. Deretter valgte også familien og venner å anmelde mannen.

Siktede skal blant ha sagt at han representerte en hemmelig etterretningsorganisasjon som krevde å få overført penger for å hjelpe familiemedlemmer ut av ulike situasjoner de var kommet opp i. En stor del av pengene skal ha gått til utenlandske spillselskaper, skriver avisen.

Like før jul i fjor ble mannen innkalt til avhør hos politiet, skriver avisen. Siktede valgte å flykte fra landet og for fire uker siden ble han pågrepet i Bucuresti av rumensk politi.

Mens han var internasjonalt etterlyst skal han ha svindlet flere nordmenn med falske salgsannonser på nettet.

(©NTB)