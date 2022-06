Fotballryktene: – Ønsker å vende tilbake

Manchester United-manager Erik ten Hag ønsker gjensyn med flere tidligere elever. Les onsdagens fotballrykter her!

Les siste nytt om overgangsmarkedet direkte på Fotballbørsen her!

Inter sikter seg inn på Romelu Lukaku, ifølge avisen Mirror. Avisen skriver at de ønsker å hente Chelsea-spissen tilbake. 29-åringen spilte for klubben fra 2019 til 2021 og har ifølge avisen aldri har lagt skjult på sitt ønske om å vende tilbake til Italia.

Ifølge italienske medier, blant andre Corriere dello Sport, kan norske Leo Østigård være på vei til Napoli. 22-åringens avtale med Brighton utgår om en måned, men har det siste halvåret vært på utlån til italienske Genoa.

I England ønsker Newcastle å hente Dominic Calvert-Lewin fra Everton. Men, både Manchester United og Arsenal uttrykker også interesse for Everton-spissen, melder Mirror.



Liverpool har startet sine planer for det som kan bli et travelt overgangsvindu.

Sadio Mane har vært koblet til Bayern Munchën, men de rødkledde har ikke hastverk med å selge stjernen. Liverpool verdsetter Mane til nærmere 52 millioner dollar med ett år igjen av hans nåværende avtale.

KLUBBYTTE? Monacos midtbanespiller Aurelien Tchouameni står på ønskelisten til flere toppklubber i sommer. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Mirror skriver at Liverpool både er på utkikk etter en angriper, men også en ny midtbanespiller. Monaco-stjernen Aurelien Tchouameni skal stå øverst på ønskelisten. Han skal også være ønsket av Real Madrid, Manchester United, PSG og Chelsea.

Manchester United har også Ajax-stjernen Jurrien Timber på radaren, der Erik ten Hag ønsker et gjensyn med sin tidligere spiller. Det melder Mirror. Timber har midlertidig uttalt at han kan bli bedre tjent med å fortsette utviklingen hos Ajax.

Erik ten Hag ønsker også å hente Barcelonas Frenkie de Jong. Nederlenderen selv melder at han ønsker å bli i La Liga-klubben, skriver Express.

Manchester City har allerede sikret seg Erling Braut Haaland og Julian Alvarez, men skal fortsatt være på utkikk etter flere forsterkninger.

Express melder at de lyseblå er på utkikk etter Milan-spiller Rafael Leano som en potensiellerstatter for Raheem Sterling, som har blitt koblet bort fra storklubben. Men den italienske klubben hevder at Leano ikke er til salgs.

I tillegg melder Daily Star at klubben kikker på Brighton-spiller Marc Cucurella.