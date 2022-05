«Gruskongen» vant duellen mot verdenseneren etter ellevilt drama

Det var lite som tydet på at det «kun» ble spilt en kvartfinale mellom Rafael Nadal og Novak Djokovic tirsdag kveld. «Gruskongen» vartet opp med forrykende tennis mot verdenseneren og er nå klar for semifinale i Roland-Garros.

(Djokovic - Nadal 2-6, 6-4, 2-6, 6-7)

Foran et fullstappet Philippe-Chatrier var det spanjolen som hadde flest supportere på tribunen. 35-åringen ymtet frempå tidligere i Roland-Garros at hans neste kamp kunne bli hans siste i Roland-Garros i karrieren.

Kroppen til Nadal, som fyller 36 år på fredag, har ikke bare vært et eventyr. Særlig foten har vært et problem for Nadal i nyere tid og nettopp kroppens forfatning er det som gjør 35-åringen usikker på fremtiden.

– Jeg bare nyter å være igjen. For å være ærlig, hver kamp jeg spiller her vet jeg ikke om kan være min siste kamp i karrieren i Roland-Garros. Slik er situasjonen nå. Jeg gikk gjennom en tøff periode med en skade i foten og man vet aldri hva som skjer i nærmeste fremtid, sa Nadal på en pressekonferanse sent i forrige uke.

Og muligens var nettopp det motivasjonen til Nadal da han møtte verdenseneren i tennis Novak Djokovic tirsdag kveld. Der regelrett herjet Nadal med Djokovic og vant kampen 3-1 i sett etter nesten fire og en halv time. Mye av tennisen som ble levert var til å henge opp på veggen som kunst. Det foran flere tusen galninger på tribunen som heiet frem spanjolen.

– Det er uten tvil lignende steder for meg. Dette er den viktigste banen i min karriere. Å føle kjærligheten jeg får her i Paris betyr alt for meg, sier Rafael Nadal til arrangøren etter kampen.

Og det hele utviklet seg til en kamp som nok for mange minner om finalen i Australian Open i 2012. Den vant Djokovic etter fem timer og 53 minutter.

Klaging på forholdene

En annen ting som kanskje ga Nadal litt ekstra motivasjon var kamptidspunktet. Både Nadal og Djokovic er åpenbart innflytelsesrike spillere som kan påvirke kamptidspunktene. Nadal har tidligere i turneringen klagd på at han må spille kveldskamper.

Årsaken til det er luftmotstanden som gjør at ballen går tregere og man må kjempe mer for poengene. Nadal hadde åpenbart håpet på en kamp tidligere på dagen, mens Djokovic gjerne ville spille på kvelden.

Men å kjempe litt ekstra for poengene var åpenbart noe Nadal klarte. 35-åringen viste seg frem med en nærmest komplett tennis og man må kunne si at han klarte seg forholdsvis godt i et klima han ikke foretrekker.

Frustrasjon på og utenfor banen

Spanjolen herjet med Djokovic i starten av kampen og vant det første settet 6-2. I det andre settet klarte også Nadal å åpne med å bryte Djokovic sitt første servegame. Dermed var tonen satt for det andre settet.

Nadal klarte også å bryte serberens andre servegame i andre sett. Djokovic klarte å snu det med å bryte Nadals neste servegame. Derfra og ut det andre settet var det Djokovic som var sterkest.

I det tredje settet snudde Nadal det og vant igjen 6-2. Spenningen var til å ta og føle på og det påvirket nok også spillerne.

Dommeren måtte ved flere anledninger be publikum roe seg. I det fjerde settet hamret Djokovic også racketen i nettet ved en anledning og Nadal hadde en heftig diskusjon med dommeren.

Djokovic slo tilbake atter en gang og vant det fjerde settet 6-3 før det hele skulle avgjøres i et femte og siste sett.