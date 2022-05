Peter (32) nådde akkurat over før broen ble stengt

Den viktige broen som sørger for at Peter Hammer og kona kommer seg på jobb, ble tirsdag umiddelbart stengt på ubestemt tid.

En bro i Kvænangen i Troms ble tirsdag ettermiddag umiddelbart stengt av politiet etter melding om et stort søkk midt på broen.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at det dreier seg om en alvorlig situasjon med flere berørte.

– Den broen deler Norge i to, så det berører alle som skal til Finnmark. Det vil både berøre næring, turister og lokalbefolkningen, sier Thomassen.

En av de dem som bor i nærheten er Petter Hammer (32).

– Jeg nådde akkurat å komme meg hjem før broen ble stengt, men jeg observerte store vannmasser i området, sier han til TV 2.

Verre for kona

Sammen med familien, bor Hammer bare 10 minutters kjøring unna den viktige broen, og både han og kona bruker den flittig.

– Vi bruker den både til å hente i barnehagen, men også til jobb. Jeg har heldigvis snart friuke, men det er mange som pendler på denne veien, sier Hammer.

32-åringen jobber som røkter innenfor lakseoppdrett og sier familien har bodd i området i ca. ett år.

– Kona jobber som tannlege, så det er litt verre for henne, sier han.

– Hun er gravid og skal føde om noen måneder, så det blir spennende å se hva de finner på, legger han til.

Omkjøring via Finland

Tankene hans går likevel raskt tilbake til alle andre som blir berørt av denne hendelsen, noe Hammer tror vil bli veldig mange.

– Alle som tenker seg oppover må kjøre gjennom Finland. Det er mange herrens timer med kjøring, pluss at man da først må kjøre et stykke sørover, for så å krysse inn og til slutt gjennom Karasjok, forklarer han.

Nøyaktig hvor lang tid det vil ta, tør Hammer ikke engang tenke på.

Statens Vegvesen sendte raskt av gårde entreprenører, som skal gjøre en vurdering av broen, og politiet håper dermed å ha bedre svar om noen timer.

– Vi har fått inn meldinger om at det allerede er kø på begge sider, sier Thomassen, som legger til at han likevel er skeptisk til at broen vil bli brukt videre tirsdag kveld.

Rett etter klokka 20.00 er det fremdeles uklart hvor lenge broen vil være stengt.

Ulike løsninger

32-åringen tror kanskje myndighetene vil prøve å få til en kortvarig løsning til å starte med, som for eksempel en båt.

– Er det en mulighet?

– Nja, det er mange som skal den veien, så det må bli en stor båt. Det blir sikkert stengt over en stund og kanskje de setter inn en midlertidig militær bro, men først må all snøen og isen smelte bort, sier Hammer.

Det skal befinne seg en annen bro i samme området, men som skal ha blitt ødelagt i fjor.

– Det er generelt mye snø som skal smeltes og det er det som fører til problemene. Alt det vannet skal ned fra fjellene. Da blir elven så stor og graver ut under broen, forklarer røkteren.