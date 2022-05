En viktig bro svikter på E6: – Køer på begge sider

Politiet varsler at Finland er eneste omkjøring. – Det står en bro like ved, men den røk i fjor, sier operasjonsleder.

Oppdateres.

Tirsdag kveld varsler politiet at det er kommet inn en kritisk melding om brosvikt nærme Kvænangen i Troms fylket.

– Melding om en bro som svikter på E6. Den står fortsatt, men har fått et alvorlig søkk, står det i meldingen på Twitter klokka 18.24.

Ingen skal enn så lenge være skadd, som følge av hendelsen.

Operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at det dreier seg om en alvorlig situasjon.

Vil berøre mange

– Hvor mange vil bli berørt av hendelsen?

– Den broen deler Norge i to, så det berører alle som skal til Finnmark. Det vil både berøre næring, turister og lokalbefolkningen, sier Thomassen til TV 2 klokka 18.28, og legger til at det er vanskelig å anslå et nøyaktig tall.

Politiet fikk melding om hendelsen fra en innringer.

– Vi vet ikke så mye foreløpig annet enn at broen åpenbart har problemer. Det er et stort søkk der, som gjør at ingen kan kjøre over, sier Thomassen.

Skal ta vurderinger

Enn så lenge har Statens Vegvesen sendt av gårde entreprenører som skal gjøre en vurdering av broen, og politiet håper dermed å ha bedre svar om noen timer.

– Vi har fått inn meldinger om at det allerede er kø på begge sider, sier Thomassen.

Operasjonslederen er likevel skeptisk til at broen vil bli brukt videre tirsdag kveld. Han sier en politipatrulje er på veg for å gjøre flere vurderinger av situasjonen.

– Vår første frykt var at vi ikke skulle få stengt veien, men melderen spurte om han kunne bidra til å sørge for at ingen andre skulle kjøre over, sier Thomassen.

Flere ødelagte broer

I etterkant har Brannvesenet ankommet og holder kontroll på området, forklarer politiet.

– Nødetatene er på tur til stedet. Ingen kan kjøre over og Statens Vegvesen har også entreprenør på tur. Det er ikke omkjøringsmulighet, utenom via Finland, sto det i den første meldingen fra politiet.

Operasjonsleder Thomassen sier til TV 2 at det ikke finnes andre muligheter for omkjøring på nåværende tidspunkt.

– Det står en bro like ved, men den røk i fjor, sier han.