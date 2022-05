Klæbo beholder smøreren: – En viktig brikke

Frode Pedersen fortsetter i det norske smørerteamet. Det melder VG. Smøreren fortsetter i teamet etter lang tid med forhandlinger.

Pedersen har vært en av Johannes Høsflot Klæbos (25) viktigste støttespillere.

– Veldig godt når ting detter på plass og vi skal starte å jobbe med ny sesong, sier smøresjef Stein Olav Snedsrud til TV 2.



Også ni andre fortsetter i teamet. Det sier smøresjef Stein Olav Snesrud til avisen.

Tidligere har det vært samarbeidsproblemer i den norske smøretraileren som har gjort det usikkert om Pedersen kom til å få fornyet kontrakt.

– Vi har brukt litt tid på evaluering og sy sammen ett nytt team. Noen har sluttet, nye skal inn og alle som har kontrakter som er gått ut skal ta stilling om de skal fortsette, sier Snesrud.

– Kjempenyhet

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener Pedersen er en viktig brikke for langrennslandslaget.

– Det er en kjempenyhet at Frode fortsetter. Han er en viktig brikke bak suksessen for noen av våre viktigste utøvere.

– På en dag der det stormer i svensk langrenn er det viktig at noen brikker faller på plass i norsk langrenn, sier Skinstad.

Han henviser til nyheten om at de svenske langrennsutøverne Frida Karlsson og Maja Dahlqvist ikke vil være en del av det svenske langrennslandslaget inn mot ski-VM i 2023. Tidligere har også sprintstjernen Linn Svahn brutt med landslaget.

Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tøffe forhandlinger

Det ble klart i starten av mai at Klæbo fortsetter på det norske landslaget. Forhandlingene landet natten før langrennslandslagene for kommende sesong ble offentliggjort.

Pedersen var en del av Klæbos forhandlinger med skiforbundet. Trønderen var tydelig på at han ønsket å ha smøreren med seg videre. Til NTB uttalte Klæbo at forhandlingene hadde vært tøffe.

– Frode er utvilsomt en meget viktig mann for Klæbo, og en viktig brikke for å beholde Klæbo på landslaget. De er et vinnerteam, sier Skinstad.

– Hva tenker du om at forhandlingene har tatt lang tid?

– Jeg synes det tar mer og mer tid både i Norge og andre land før slike avtaler kommer på plass. Det tyder på at både utøvere og smørere begynner å si fra om ting de ikke synes er greit. Det er ikke lengre et eneherske, det er flere som tør å heve stemmen og si ifra, sier Skinstad og legger til:

– Det vitner om litt mer uro enn landslaget kanskje skulle ønske.



