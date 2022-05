Norge tar imot sårede soldater

Norske myndigheter skal ta imot sårede soldater fra Ukraina, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et brev til Stortinget.

– Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina. Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding tirsdag.

Norge har fra før vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina, og nå er det klart at sårede soldater er blant disse.

Forklarer forsinkelsen

– Norge har ikke erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt. Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier Mehl.

Høyre har krevd et snarlig svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater og ba tirsdag om at Mehl måtte hasteinnkalles til Stortinget for å redegjøre for dette.

NTB varslet først at Norge skulle ta imot 550 sårede soldater, men endret dette til at det totale antallet pasienter var 550, hvor noen av dem vil være sårede soldater.

Møter sterke reaksjoner

Guri Melby (V) er tydelig på at nyheten kommer for sent og at regjeringen har brukt alt for lang tid i saken.

– Det er bra at regjeringen omsider har klart å bestemme seg, dessverre er det som tidligere for lite og for sent. De drar beina etter seg gang på gang, skriver Melby i en e-post til TV 2.

– Dette er en alvorlig sak som handler om liv, derfor er det oppsiktsvekkende at regjeringen har brukt så lang tid på dette. Hvis opplysningene om at dette har tatt tid på grunn av uenighet mellom departementene stemmer, er det i så fall veldig alvorlig, legger venstrelederen til.

(NTB / TV 2)