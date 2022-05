Apekopper er bekreftet i Norge: – Tar dette på alvor

Mandag kveld bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) at én person i Norge har fått påvist det sjeldne apekoppviruset.

– Den smittede er bosatt i Viken og har nylig vært på reise i utlandet. Tilfellet har kobling til det pågående utbruddet i Europa, skriver FHI i uttalelsen.

Vedkommende skal selv ha tatt kontakt med helsetjenesten etter å ha fått symptomer.

– Det er ikke uventet at vi har fått et tilfelle av apekopper i Norge, og helsetjenesten er forberedt på det, sier Helena Niemi Eide, lege ved FHI.

– Forventer flere enkelttilfeller

Eide sier til TV 2 at utbruddet i Europa har pågått siden begynnelsen av mai. Så langt har det blitt bekreftet noen hundre smittede i europeiske land.

– Det er første gang man ser en smittekjede utenfor det afrikanske kontinentet. Derfor har vi også forventet at det vil være enkelttilfeller i Norge, sier legen.

– Forventer dere flere tilfeller?

– Det er godt mulig at det kan komme flere enkelttilfeller. Men vi kan ikke si noe om hvor fort eller hvor mange, sier Eide.

Hun er imidlertid opptatt av å påpeke at den generelle smitterisikoen for befolkningen vurderes som svært lav.

– Dette er et virus som krever tett kontakt for å smitte, så det er ikke noe alle trenger å bekymre seg for, men helsemyndighetene tar dette på alvor, sier Eide.

UTSLETT: Mange bilder som dette har blitt brukt i mediene. Eide opplyser at personer som blir smittet nå, som regel bare har utslett rundt kjønnsorganene. Foto:

Dette er symptomene

FHI opplyser at nærkontakter blir kontaktet og bedt om å følge med på utvikling av eventuelle symptomer.

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse, ifølge helsemyndighetene.

– De fleste får en selvbegrensende sykdom. Det starter med feber og at man føler seg uvel, og så kan man få et utslett som varierer veldig, sier Eide til TV 2.

Hun viser til at det har vært en del bilder i mediene, som viser store blemmer over store deler av kroppen.

– Bildene er ikke er så typisk dette utbruddet. En del har bare utslett rundt kjønnsorganene, for eksempel.

– Bare et spørsmål om tid

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er heller ikke overrasket over at apekopper har blitt påvist i Norge.

– Det har blitt smittet såpass mange personer i såpass mange land i Europa, at det egentlig bare var et tidsspørsmål, sier hun.

Hun er heller ikke spesielt bekymret, særlig av to årsaker.

– For det første smitter viruset relativt vanskelig mellom personer. Den andre grunnen er at det er et veldig stabilt virus, så det er lav sannsynlighet for at det plutselig vil oppstå en mer smittsom og problematisk variant. Selv om det har kommet til Norge, betyr ikke det at vi må være bekymret, sier Grødeland.

Hun viser til at det hovedsakelig er personer som har vært i omgivelsene til personen som er bekreftet smittet, som bør ta forholdsregler.

SMITTE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er viktig at smittekjeden blir brutt i Norge. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Kritisk viktig

Nærkontakter av smittede bør følge med på om de plutselig utvikler influensasymptomer.

– Det er superviktig at de følger rådene som gis, når smitteteamet tar kontakt. Det er kritisk viktig for å hindre videre spredning og bryte smittekjeden, sier Grødeland.

Selv om hun ikke er bekymret for et stort utbrudd i Norge, ser hun ikke bort i fra at det kan bli bekreftet flere tilfeller.

– Det ville ikke overrasket meg om flere blir bekreftet smittet. Det kommer an på hvor mange personen har vært i kontakt med. Er det et par eller mange, det vil være avgjørende, sier Grødeland.

Planlegger ikke å vaksinere

Hvor lenge vedkommende må være i isolasjon framkommer ikke av pressemeldingen, men andre land - som Tyskland og Storbritannia - har tidligere varslet om 21 dager.

FHI samarbeider med europeiske helsemyndigheter vedrørende anbefalinger av vaksinering.

– Foreløpig er det ikke anbefalt å vaksinere med koppevaksine. Den er utviklet for koppesykdommen, men den gir noe beskyttelse mot apekopper også, sier Eide.