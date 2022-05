Lærer tiltalt for seksuelle overgrep mot sju barn

Politiet opplyser at de har etterforsket tiltalte i månedsvis, og at læreren har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor høst.

Ett barn har forklart seg til politiet om det som kan kategoriseres som grov voldtekt, og overgrepene skal ha skjedd i skolens område under skoletiden, skriver Bergensavisen.

Læreren er også tiltalt for å lastet ned store mengder overgrepsbilder og filmer av barn på nettet. I tillegg mener påtalemyndigheten at mannen har forgrepet seg på et barn tilknyttet et idrettslag han har vært instruktør for.

I avhør har mannen erkjent de faktiske forholdene og straffskyld. Statsadvokaten har tatt ut tiltalebeslutning, og saken er oversendt Hordaland tingrett. Saken skal opp i retten i løpet av høsten, skriver avisen.

(©NTB)