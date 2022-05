Russland struper gassen til Danmark

Det russiske selskapet Gazprom sier tirsdag at de vil kutte gassforsyningene til Danmark, ifølge en pressemelding utstedt av det danske energiselskapet Ørsted.

– Gazprom Export har 31. mai informert Ørsted om at selskapet vil stanse leveransen av gass til Ørsted 1. juni 2022, står det i pressemeldingen.

Grunnlaget for at Russland kutter tilførselen er at det danske selskapet nekter å betale for gassen i russiske rubler, noe selskapet selv bekrefter.

Delvis oljeboikott i Europa

Likevel hevder selskapet at det ikke skal føre til ytterligere problemer for danske kunder.

– I Ørsted står vi fast på å nekte betaling i rubler, og vi har forberedt oss på dette scenariet, så vi forventer fortsatt å kunne levere gass til våre kunder, sier konsernsjef i Ørsted, Mads Nipper.

Mandag kveld ble det klart at EU bekreftet en sjette sanksjonspakke mot det krigførende landet.

En del av avtalen var enigheten om delvis oljeboikott, som fører til at flere europeiske land vil bli nektet å importere olje og gass fra Russland.

Danmark åpne for smutthull

Importforbudet gjelder foreløpig kun russisk olje fraktet sjøveien og ikke olje sendt via rørledninger.

– Siden det ikke er noen gassrørledning som går direkte fra Russland til Danmark, vil Russland ikke direkte kunne avskjære gassforsyningen til Danmark, og det vil dermed fortsatt være mulig for Danmark å få gass.

Ørsted skriver at en løsning vil bli å kjøpe gass via det europeiske gassmarkedet, noe selskapet forventer kan bli en mulighet.

Likevel er selskapet tydelige på at det er myndighetene som har oversikten over den kommende forsyningssituasjonen i landet.

Danmark er det femte landet i rekken, etter at Gazprom stanset leveransene av gass til Nederland, Finland, Polen og Bulgaria.