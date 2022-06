Duket for storartet naboduell - dette sier danskene

Våre naboer i Danmark er overbevist om at deres tenåringskomet Holger Rune (19) kan ta nok en sensasjonsseier, og får medhold av norsk tenniskommentator. Det på tross av at Casper Ruud på papiret er soleklar favoritt.

Norge mot Danmark. Casper Ruud mot Holger Rune.

Onsdag kveld er det duket for et skandinavisk storoppgjør når nordmannen og dansken møtes til kvartfinale i Roland-Garros.

TV 2 har tatt tempen på tre av Danmarks største mediehus: B.T., Ekstra Bladet og danske TV 2.

PÅ ALLES LEPPER: Danske Holger Rune (t.v) tok Roland-Garros’ største skalp da han beseiret verdensfirer Stefanos Tsitsipas i 4. runde av Grand Slam-turneringen. Foto: DYLAN MARTINEZ

For tror danskene at Roland-Garros’ største sensasjon, deres egen Holger Rune, kan hamle opp med grusspesialist og verdensåtter Ruud i en så viktig kamp?

– Ja, det gjør vi nok. Det er ingen tvil om at Casper er favoritt, erkjenner Ekstra Bladets mann i Paris, Daniel Nøjsen Fallah, før han legger til «et men»:

SPORTSJOURNALIST Daniel Nøjsen Fallah er på plass i Paris for danske Ekstra Bladet. Derfra følger han Holger Rune tett. Foto: Privat

– Med den formen Rune er i, så er det mulig. Hvis han kan slå verdensfirer Stefanos Tsitsipas, så kan han også slå norske Ruud.

Fallahs oppfatning er ganske så identisk med både det B.Ts sportsjournalist, Jakob Kløcker, og danske TV 2s tennisredaktør, Henrik Jensen, sier.

– God analyse av danskene

Selv om danskene håper, er det ingen tvil om at nordmannen på papiret er favoritt.

Snarøya-gutten har langt bedre ranking (8 mot 40) og i tillegg viser statistikken mellom dem fra tidligere oppgjør tre seiere i retning Norge og null den andre veien.

– Har danskene grunn til å håpe?, spør TV 2 tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Ja, i aller høyeste grad. Jeg synes det er en god analyse av danskene, sier han, og følger opp:

– Dette er en 60/40 kamp i favør Casper. Spiller han på sitt absolutte toppnivå, så tror jeg Casper vinner. Men om Casper bare senker seg bittelitt og Rune beholder nivået han har vist de siste dagene, så tror jeg faktisk dansken tar det.

MØTTES NYLIG: Casper Ruud og Holger Rune fra kampen mellom dem i Monte Carlo for syv uker siden. Foto: Denis Balibouse, Reuters / Denis Balibouse, Reuters

– Vi elsker å konkurrere mot våre naboer

At både Ruud og Rune nå skal inn i sitt livs største kamp mot en fra nabolandet, synes dansk presse er ekstra kult:

– Det ville vært en ekstremt stor seier for dansk herretennis om Rune slår Ruud. Selv om nordmannen uansett utfall vil være foran på rankingen, så er dette en viktig kamp i det uoffisielle mesterskapet om å ha Skandinavias beste tennisspiller, sier danske TV 2s tennisredaktør.

Dette er tennisens ulike nivåer: Grand Slam-turneringer er tennisens største, viktigste og mest innbringende turneringer. Det er fire Grand Slam-turneringer hvert år: Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon og US Open. Rafael Nadal er med sine 21 triumfer den tennisspilleren med flest Grand Slam-titler på herresiden gjennom tidene. Roger Federer og Novak Djokovic har 20 hver. Under Grand Slam-nivå finnes også ATP Masters 1000-, ATP 500- og ATP 250-turneringer.

– For danskene betyr det nok noe ekstra, fordi vi elsker å konkurrere mot våre naboer. Å være i kvartfinalen mot en nordmann er svært, og det gir duellen ekstra krydder, forteller Ekstra Bladets utsendte i Paris.

– For danske seere tror jeg det betyr noe at man møter en nordmann, men for spillerne er nok alt fokuset på å komme seg til semifinalen, supplerer Kløcker i B.T.

JAKTER SEMIFINALE-BILLETT: Casper Ruud har bare blitt bedre og bedre utover i turneringen, og nå jakter han en plass i semifinalen. Foto: Michel Euler

Tennisfeber i Danmark

Selv om Rune bare er 19 år gammel, er han allerede Danmarks beste tennisspiller på herresiden i nyere tid. Som nummer 40 er han én plassering høyere enn Danmarks nest beste, Kenneth Carlsen.

På liverankingen er tenåringen riktignok nummer 28, og med seier over Ruud kan han klatre enda høyere. Disse resultatene trer først i kraft førstkommende mandag.

– Interessen for Holger er stor i Danmark, og etter seieren over Tsitsipas nådde den et nytt nivå. Han er på forsiden av alle avisene når han spiller kamp, forteller Jensen i danske TV 2.

Helt tilbake på 50-tallet hadde dansk herretennis en spiller ved navnet Kurt Nielsen som nådde finalen i Wimbledon i både 1953 og 1955.

Likevel mener Jensen at Runes prestasjon i Roland-Garros er dansk herretennis’ største:

– Det var før den profesjonelle tiden. Resultatet mot Tsitsipas er det største resultatet Danmark har opplevd på herresiden, slår han fast.