Aleksej Navalnyj hevder han er siktet på nytt: – Risikerer 15 års fengsel

Den kjente Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj melder på sosiale medier at han er siktet for en ny sak i Russland, hvor han risikerer opp til 15 års fengsel, dersom han skulle bli dømt på nytt.

Dette melder Reuters mandag ettermiddag.

I ett innlegg på bildedelingstjenesten Instagram deler en offisiell Navalnyj-konto den oppsiktsvekkende nyheten.

Bakgrunnen for den nye siktelsen skal være at opposisjonspolitikeren har opprettet en ekstremistisk gruppe hvor han skal ha oppfordret til hat mot tjenestemenn og oligarker.

– For dette er det meningen at jeg skal fengsles i ytterligere opptil 15 år, står det videre i innlegget.

Nyheten er ikke bekreftet av russiske myndigheter eller uavhengig hold.

Tapte ankesak

På en halv time nådde innlegget å få over 17.000 «likes» og nesten 300 kommentarer.

For en ukes tid siden ble det kjent at den russiske Kreml-kritikeren og opposisjonslederen tapte ankesaken mot ham.

– Det er en dum krig som er startet av Putin. Denne krigen er bygd på løgner, sa han på videolink fra fangeleiren, rett før dommen ble kjent.

Den russiske domstolen opprettholdt den tidligere dommen på ni år.

Nyheten ble omtalt av flere medier, derav nyhetsbyrået Interfax.

Flyttes til høyrisikofengsel

Fra før soner Navalnyj en dom på to og et halvt år for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014.

Bakgrunnen for bruddet på meldeplikten skal ha vært et Navalnyj ble forgiftet og lå i koma på et sykehus i Tyskland tilbake i 2020.

Navalnyj sitter nå i en fangeleir nordøst for Moskva, men vil bli flyttet til et høysikkerhetsfengsel etter at han tapte ankesaken 24. mai 2022.

Det er fremdeles uklar når flytting vil finne sted, ifølge NTB.