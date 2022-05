Avgjorde i armageddon: – Det var litt «shaky»

Du kan se neste runde av Norway Chess onsdag kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Magnus Carlsen så ut til å ha stålkontroll i første parti av hovedturneringen i Norway Chess. 31-åringen kom godt ut fra start og hadde snart et knusende overtak i partiet.

Unøyaktighet i midtspillet gjorde likevel at langsjakkpartiet endte med poengdeling mot kinesiske Wang Hao.

– Det var litt «shaky», kommenterte Carlsen til TV 2 om dagens prestasjon.

Resultatet gjør at han ligger på en delt tredjeplass. Viswanathan Anand og Wesley So vant begge sine partier og deler dermed ledelsen i turneringen.

– Jeg er veldig skuffet over en sekvens som mistet meg fordelen i partiet. Det var for dårlig, fortsatte han.

Et ekstra halvpoeng ble fordelt i armageddon-omspill. Her viste Carlsen sine ferdigheter i formatet, og etter 42 spilte trekk var partiet over.

Han tok dermed med seg det ekstra halvpoenget og fikk 1,5 poeng av tre mulige.

Dobbel norsk armageddonavslutning

Det var ikke bare verdensmesteren som endte i armageddondrama i første dag av hovedturneringen.

Aryan Tari startet strålende med de sorte brikkene mot Sjakrijar Mamedjarov. Remis etter 28 trekk sikret 22-åringen omspill i armageddon mot den aserbajdsjanske toppspilleren.

I armageddonoppgjøret måtte nordmannen til slutt gi tapt. Han tar dermed med seg ett poeng av to mulige i matchen.

Tross tap i armageddon er Tari fornøyd med dagens resultat.

– Det er et bonushshow. Det er jo kjipt at det ikke gikk, men sånn er det, kommenterte Tari til TV 2.