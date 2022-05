Mener rekorden står for fall – eksperten med prisadvarsel

Etter lange møter og forhandlinger, gikk EUs 27 medlemsland sammen om en ny sanksjonspakke mot Russland, den sjette i rekken. Nå går unionen for alvor etter russernes oljeindustri, og forbyr to tredjedeler av oljeimporten fra Russland.

Forklaringen er enkel: Ved å strupe russernes enorme inntekter fra oljeimport, håper EU at Kreml ikke lenger vil ha råd til å betale for invasjonen av Ukraina.

– Vi vil stanse den russiske krigsmaskinen og deres mulighet til å finansiere militæret, sier EU-leder Charles Michel om sanksjonene.

Vil ramme nordmenn

Andreas Johansen, sjefstrateg i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Men det er ikke bare Vladimir Putin og Sergej Lavrov som vil få mindre å rutte med som følge av EUs sanksjoner. Forbudet mot russisk oljeimport vil også koste vanlige nordmenn dyrt. Det mener Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank.

– Det mest åpenbare er høyere diesel og bensinpriser, sier han.

Han sier det er flere årsaker til at sommerens bilferie blir av den ekstra dyre sorten.

– Det skyldes at Russland eksporterer råolje, men også ferdigvarer som bensin og diesel. Drivstoffpriser har vi allerede sett stige mye gjennom vinteren, og bensin og diesel har notert veldig høye priser de siste dagene. Det kommer sannsynligvis til å fortsette, sier Johansen.

Rekordhøyt

Tirsdag bekrefter både Shell og Cirkle K overfor TV 2 at dagens bensinpris er den høyeste noensinne. For én liter bensin måtte du tirsdag punge ut med over 27 kroner literen. Likevel tror ikke Johansen i Danske Bank at toppen er nådd med det første.

– Det kommer jo både an på hvordan det går med råoljeprisen, men også hvor stramt det blir med markedet for de ferdige produktene, forklarer han.

Og ifølge Johansen er det flere tegn på at det strammes til i markedet for diesel og bensin.

Sjefstrategen vil nødig spå hvor høye bensinsprisene blir fremover, men det er liten tvil om at tirsdagens rekord står for snarlig fall. Det magiske 30-kronersgrensa, som for ikke kort tid siden ville vært utenkelig, vil trolig passeres med god margin.

– 30 kroner, der er vi jo nesten allerede. At vi kommer høyere enn det, altså mange kroner høyere, kan nok skje, slår han fast.

Strøm kan bli betydelig dyrere

Etter en periode med nedgang, står også strømpriser i fare for å stige ytterligere som følge av EUs nye sanksjoner mot Russland.

Ifølge Johansen knyttes mye av usikkerheten rundt økte strømpriser til hvorvidt Russland struper gasseksporten til flere europeiske land. For den siste tiden har flere land få kjenne Russlands vrede, om de ikke har gått med på betingelser om å handle gass med russiske rubler. Sist til å få en kald skulder fra Russland var Nederland og Danmark.

– Om Russland begrenser gasseksporten til Tyskland er det grunn til å tro at energiprisene vil bli betydelig høyere.

Også i Norge, ifølge Johansen.

– Det kan da smitte over til Sør-Norge spesielt. Vi har jo sett så langt at Trøndelag og Nord-Norge har hatt ganske lave strømpriser.

Den nye normalen?

Nyheten er dårlig nytt for mange nordmenn, som etter flere måneder har måtte kjempe mot høye strøm- og drivstoffpriser, så vel som dyrere dagligvarer. Johansen tror situasjonen i Europa gjør at vi kan vente oss en ytterligere prisøkning også på disse områdene, og råder nordmenn til å forberede seg på en ny hverdag.

– Nivåene må vi nok tilpasse oss.

Men når det kommer til drivstoffprisene, som har økt nær 10 kroner på kort tid, tror han det ikke er like stor grunn til å frykte like bratt prisøkning hvert år.

– Men at de varig blir høyere, som følge av at vi nå skal skifte bort fra russisk olje og gass i EU, tror jeg nok. I tillegg må vi nok vende oss til at det blir mer svingninger, da det er større usikkerhet.