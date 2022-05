Emil Heyerdahl fra Bjørkelangen regnes som et av de største bilsporttalentene Norge har sett. Nå har han signert en drømmekontrakt, som er unik i norsk sammenheng.

I år blir nemlig 19-åringen Aston Martin Academy-fører.

Aston Martin er en stor aktør i internasjonal bilsport. I tillegg til sitt eget Formel 1-team, har de et eget talentprogram hvor de rekrutterer inn noen få unge førere hvert år.

Emil har de siste månedene trent og jobbet tett med Aston Martin, samt deltatt på flere arrangement i England og Tyskland, og er allerede godt i gang i en svært spennende sesong i det tyske mesterskapet, som blir kjørt på den legendariske banen Nürburgring Nordschleife.

– Et av Norges største talenter

– Det er en stor anerkjennelse for Emil at han nå er en del av Aston Martins juniorsatsing. Det er nettopp slike muligheter vi i Norges Bilsportforbund har oppfordret unge talenter til å forsøke å få, å bli en del av et fabrikk-program, og forsøke å ende opp som profesjonell utøver, forteller Atle Gulbranden, sportssjef i Norges Bilsportforbund og Formel 1-kommentator.

Emil har allerede en solid merittliste å vise til. Nå er han klar for Aston Martin. Foto: Philip Mittet

Gulbranden legger til:

– Emil er et av Norges største talenter, så jeg tror han har gode muligheter til å få et proffsete hos Aston Martin senere.

Emil Heyerdahl er en del av Team Norway, Norges Bilsportforbunds elitesatsing. Her har han fått omfattende oppfølging de siste årene bestående av blant annet fysisk og mental trening, ernæring og lære om gode forberedelser til konkurranser.

19-åringen har kjørt på toppnivå i internasjonal racing i flere år, med spesielt gode resultater å vise til.

Aston Martin Vantage GT4 er bilen Emil kjører i år.

Splitter ny bil

Etter en fantastisk prestasjon i den internasjonale 24 timers-serien i 2021, der Emil tok en stor mesterskapstittel i sesongavslutningen i USA, går han i år videre til full satsning i det tyske mesterskapet Nürburgring Langstrecken Series (NLS) – i en fullblods Aston Martin Vantage GT4.

Med full oppbacking fra Aston Martin betyr det at han kan starte jakten på en fabrikkkontrakt og en VM-tittel.

Gjennom vinteren har Emil brukt mye tid i simulator i England, for å være mest mulig klar til å kjøre på Nürburgring, der det denne helgen arrangeres et av verdens største motorsportarrangement, nemlig 24-timersløp på den 25 kilometer lange banen med over 300.000 tilskuere.

Emil vil denne sesongen kjøre for ProSport Performance, som er et av Aston Martins få offisielle partner-team. Bilen er en splitter ny Aston Martin Vantage GT4.

