Denne uken satte vi prisrekord på bensin og diesel i Norge. Både Både Circle K og Shell bekreftet overfor TV 2 at bensinprisene tirsdag var de høyeste noensinne i Norge.

Det kommer etter at prisene har steget kraftig i 2022. Flere forhold spiller inn her, det siste er at EU nå har vedtatt oljeembargo mot Russland.

Tirsdag så vi pumpepriser på over 27 kroner literen, på bemannede stasjoner. Mye tyder på at dette kan øke ytterligere i tiden fremover.

Etterfylle tanken

Dette merkes naturligvis på lommeboken til bileierne. Derfor er det også viktig å være bevisst og spare der det er mulig.

Et viktig råd her, er å følge med på prisene på lystavlene utenfor bensinstasjonene. Prisene kan nemlig variere mye. Det gjelder mellom de ulike kjedene – samtidig som det kan være til dels store endringer gjennom døgnet:

– Det er smart å fylle tanken helt opp hvis du kommer over en gunstig literpris. Så skal du ikke vente med å fylle igjen til tanken er nesten tom. Nei, her gjelder det å følge med hele tiden – og etterfylle når det dukker opp gunstige priser igjen. Noen ekstra bensinstasjonstopp kan faktisk spare deg for mye penger på denne måten, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Høye drivstoffpriser og strømprisrekorder har preget 2022 så langt. Det har blitt dyrere å kjøre bil for de aller fleste.

Litt over fartsgrensen?

Han fremholder også at det er en del ting mange bileiere kan gjøre for å få ned drivstoffutgiftene:

– Det viktigste er kjørestil. Aggressiv kjøring øker forbruket kraftig. Her er det viktig å se fremover og planlegge. Tradisjonelle bensin- og dieselbiler regenererer ikke bremseenergi. Bremsing og gassing som kunne vært unngått, drar opp forbruket.

– Det samme gjør høye hastigheter. Har du for vane å ligge litt over fartsgrensen på landevei og motorvei? Da stiger også forbruket, samtidig som du i mange tilfeller sparer fint lite tid, sier Benny.

En kjapp tur på butikken kan koste mer enn du tror

Frittstående drivstoff-forhandlere kan noen ganger ligge under de store kjedene i pris. Denne stasjonen ligger på Venabygdsfjellet.

Unngå småturer

Feil dekktrykk påvirker også forbruket:

– For lite luft i dekkene er en klassiker, da må bilen jobbe hardere, dermed øker forbruket. Mange kjører også rundt med takstativ og/eller takboks hele tiden. Der er rådet klart: Ta det bort når det ikke er i bruk. Dette øker nemlig luftmotstanden, dermed også drivstoff-forbruket, sier Benny som også har et siste råd:

– Det er også lurt å unngå mange småturer, der du starter med kald motor. Da er forbruket svært høyt i starten. Er man litt bevisst, er det absolutt mulig å spare penger, uten at man må droppe å bruke bilen når det trengs, sier Benny.

